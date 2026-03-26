"LCD TV에 올레드 DNA 이식"…LG전자, 프리미엄 투트랙 가동

"OLED 대중화 한계"… 초프리미엄 강화

알파11 입힌 LCD… 중국 공세 정면 돌파



[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 올레드(OLED) TV의 압도적 경쟁력을 강화하는 동시에 액정표시장치(LCD)와 인공지능(AI) 기술을 결합한 이원화 전략으로 글로벌 프리미엄 TV 시장 공략에 나섰다. 유한한 OLED 패널 공급량을 고려해 OLED는 초프리미엄 지위를 공고히 하고, OLED의 화질 엔진을 이식한 하이엔드 LCD TV로 시장 지배력을 확대한다는 구상이다.

LG전자는 지난 25일 서울 영등포구 그라운드220에서 신제품 출시 기념 기자간담회를 개최했다. 이날 LG전자는 2026년형 TV 신제품을 공개하며 '더 넥스트 올레드(The Next OLED)'를 전면에 내세웠다. 신제품은 역대 최고 수준의 밝기와 컬러, 초저반사 성능을 구현한 올레드 에보를 중심으로 마이크로 RGB 기반 LCD TV까지 포함한 라인업으로 구성됐다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 백선필 LG전자 디스플레이 CX담당(상무)가 지난 25일 서울 영등포구 그라운드220에서 열린 'LG TV 신제품 발표회'에 참석해 TV 신제품을 소개하고 있다. 2026.03.26 aykim@newspim.com

특히 올해 신제품은 기존 대비 AI 성능이 5.6배 향상된 '3세대 알파 11 AI 프로세서'를 탑재해 화질과 음향을 실시간으로 최적화하는 것이 특징이다. LG전자는 이를 통해 일반 올레드 TV 대비 최대 3.9배 밝은 화면과 화질 손실 없는 초저반사 기술을 구현했다.

설명회에 참석한 백선필 LG전자 디스플레이 CX담당 상무는 이러한 기술적 진화가 OLED TV의 독보적인 가치를 지키기 위한 전략의 일환임을 강조했다. 백 상무는 OLED TV의 시장 포지셔닝에 대해 "전 세계 TV 총 물량 2억 대 중 OLED 패널 공급량은 1000만 대 미만"이라며 "생산량 자체를 감안했을 때 OLED는 초프리미엄 시장 중심으로 포지셔닝될 수밖에 없으며 대중형 가격대로 내려오기는 어려울 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 권태진 LG전자 MS사업본부 디스플레이솔루션기획팀장이 지난 25일 서울 영등포구 그라운드220에서 열린 'LG TV 신제품 발표회'에 참석해 인공지능(AI) 기능을 시연하고 있다. 2026.03.26 aykim@newspim.com

이에 LG전자는 OLED의 화질 노하우를 LCD로 확장해 중가 및 초대형 시장 대응력을 높인다. 이번에 공개된 'LG 마이크로 RGB 에보'는 기존 백색 대신 적·녹·청(RGB) LED를 광원으로 사용하고, OLED 전용인 '3세대 알파 11 AI 프로세서'를 탑재했다.

백 상무는 "OLED가 가진 화질 DNA를 LCD로 다운로드했다"며 "패널 하드웨어는 유사할 수 있지만 그 속의 알고리즘과 칩셋(SOC) 역량은 충분히 강점이 있어 경쟁하기에 충분한 포텐셜이 있다"고 강조했다.

AI 기능도 한층 강화됐다. 2026년형 TV에는 AI 서치, AI 챗봇, AI 맞춤 화면·사운드 기능 등이 적용됐으며, 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리 플러스'에서는 생성형 AI를 활용해 그림과 배경음악을 제작할 수 있다. 특히 웹OS에는 마이크로소프트 코파일럿과 구글 제미나이, 오픈AI의 챗GPT를 적용해 개인 맞춤형 검색과 콘텐츠 추천 기능을 고도화했다.

LG전자가 역대 가장 밝고 정확한 컬러, 초저반사를 구현한 압도적 화질이 특징인 2026년형 LG 올레드 에보를 선보였다. 모델들이 빛 반사를 획기적으로 줄여 최신 올레드 TV의 화질을 있는 그대로 즐길 수 있는 신제품을 체험하고 있다. [사진=LG전자]

한편, LG전자는 이날 두께 9mm대의 무선 월페이퍼 TV인 'LG 올레드 에보 W6'도 선보였다. 패널과 구동부, 스피커를 모두 내장하고도 벽에 밀착되는 디자인을 구현해 CES 2026에서 최고 제품상을 받은 제품이다. 83인치 기준 무게가 22kg 수준으로 가벼우며, 무압축 무선 기술을 통해 영상 지연 없는 몰입감을 제공한다. 4K 165Hz 영상과 오디오를 손실 없이 전송할 수 있으며, 외부 기기를 연결하는 제로 커넥트 박스를 통해 설치 편의성을 높였다.

LG전자는 25일 국내 출시를 시작으로 2026년형 올레드 TV를 글로벌 시장에 순차적으로 선보인다. 65형 기준 출하가는 모델에 따라 329만~379만 원으로 책정됐으며, 무선 월페이퍼 TV와 마이크로 RGB TV도 상반기 내 출시될 예정이다.

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