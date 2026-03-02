KT, 공공 AX 실증 성과 공개..."법원·교실에 AI 입힌다"

재판지원 플랫폼 시범 오픈…45개월 단계 구축

경기교육청 '하이러닝' 운영…AI 맞춤 학습 확산

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 모바일월드콩그레스(MWC26)에서 법원과 교육 현장에 적용 중인 인공지능(AI) 실증 성과를 공개한다. 재판업무 지원 플랫폼과 AI 교수학습 시스템을 전면에 내세워 공공 인공지능 전환(AX) 사업 확대에 나섰다. 대법원과 경기도교육청 사업을 기반으로 기업간거래(B2B)·기업과 정부간 거래(B2G) 시장 공략을 본격화한다.

2일 KT에 따르면 지난해 대법원의 '재판업무 지원 AI 플랫폼 구축 사업'을 수주했다. 2023년부터는 경기도교육청 'AI 교수학습 플랫폼'을 개발·운영 중이다. 이번 전시에서 두 사업의 실제 운영 성과를 소개한다.

재판업무 지원 AI 플랫폼 화면 모습 [사진=KT]

재판지원 AI 플랫폼은 유사 판례 검색, 쟁점 분석, 문서 작성 지원 등 재판 핵심 업무에 AI를 적용한다. 총 45개월간 4단계로 추진한다. 12개 분야 128개 요구사항을 충족하는 고난도 사업이다. 현재 1단계인 '법률정보 지능형 검색'이 시범 오픈 상태다.

플랫폼에는 의미 기반 검색, 쟁점 분석, 신건 검토, 판결문 작성 지원, 개인정보 비식별화 기능이 적용됐다. MWC 현장에서는 지능형 검색 서비스를 중점 시연한다.

벡터 데이터베이스와 검색증강생성(RAG) 기술을 결합했다. 유사 판례 검색과 정밀 질의응답을 구현한다. 실시간 음성 텍스트 변환과 사건 분석 기능도 갖췄다.

KT는 믿:음 K 2.0과 라마(Llama) K 2종을 적용했다. 200억 건 법률 데이터를 사전 학습해 모델 품질을 높였다. 판결문, 소장 등 25TB 규모 838만 건 데이터를 기반으로 데이터베이스를 구축했다.

교육 분야에서는 AI 기반 교수학습 플랫폼 '하이러닝'을 선보인다. 경기도교육청과 2023년부터 운영 중이다. 교사 수업 설계와 학생 맞춤 학습을 지원한다.

하이러닝 화면 모습 [사진=KT]

대표 기능은 'AI 진단추천'이다. 학생이 학습 수준을 진단하면 AI가 맞춤 콘텐츠를 제시한다. 학습 데이터는 학습 기록 저장소(LRS)에 저장된다. xAPI(Experience API) 국제표준을 적용해 분석·피드백을 제공한다.

교사는 AI 리포트를 바탕으로 문항을 설계한다. '통합학습창'은 온·오프라인 수업을 결합한다. 학습관리시스템(LMS)으로 학생 관리 기능도 지원한다.

SSO(Single Sign-On)와 OAuth(Open Authorization)를 적용해 외부 에듀테크 서비스 연동을 간소화했다. 교육부 디지털원패스를 적용해 통합 인증 체계를 마련했다.

유용규 KT 엔터프라이즈부문 공공사업본부장 전무는 "KT는 앞으로도 '믿:음 2.0' 등 다양한 AI를 활용한 공공기관의 실질적 니즈에 맞춘 서비스를 확대해, 공공영역에서 신뢰받는 AX 파트너가 되겠다"고 말했다.

syu@newspim.com