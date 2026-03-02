롯데백화점, 'iF 디자인 어워드 2026' 3관왕…역대 최다 수상

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데백화점이 'iF 디자인 어워드 2026'에서 총 3건의 본상을 수상했다고 밝혔다.

'iF 디자인 어워드'는 1953년 시작된 세계적 권위의 디자인 공모전으로, 미국 IDEA, 독일 레드닷(Red Dot)과 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 디자인 아이디어와 형태, 기능, 차별성, 지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

'2026 iF 디자인 어워드' 브랜딩&커뮤니케이션 부문에서 본상을 수상한 '킨더유니버스' [사진=롯데백화점]

올해 롯데백화점은 브랜딩&커뮤니케이션 부문에서 2건, 인테리어 아키텍처 부문에서 1건의 본상을 받아 총 3건을 수상했다. 이는 롯데백화점이 단일 연도 기준으로 거둔 최다 수상 기록이다.

브랜딩&커뮤니케이션 디자인 부문에서는 키즈 전용 IP '킨더유니버스'가 본상을 받았다. '킨더유니버스'는 아이들의 상상력을 바탕으로 기획된 브랜드로, 색종이를 오려 붙인 듯한 그래픽과 손글씨 느낌의 로고 디자인이 특징이다. 세계관에는 '모가나', '트트' 등 9종의 캐릭터가 등장한다.

롯데백화점은 본점과 인천점 등 리뉴얼한 키즈관에 해당 디자인 콘셉트를 적용해 차별화된 키즈 공간을 조성했다.

인테리어 아키텍처 부문에서는 롯데프리미엄아울렛 'VIP 라운지'가 수상작에 선정됐다. 괴테의 소설 '젊은 베르테르의 슬픔' 속 공간인 '발하임(Wahlheim)'을 모티브로 디자인했으며, 리셉션과 테라스 라운지를 유기적으로 연결해 공간 경험을 강화했다. 해당 디자인은 2024년 프리미엄 아울렛 파주점에 처음 적용됐다.

이와 함께 롯데백화점의 미래형 쇼핑몰 '타임빌라스' 웹페이지도 지난해 레드닷 디자인 어워드 수상에 이어 올해 iF 디자인 어워드 본상을 추가로 받았다. '새로운 시간이 열리는 공간'이라는 브랜드 철학을 온라인 환경에 구현한 점이 높은 평가를 받았다.

박지영 롯데백화점 디자인 부문장은 "디자인을 시각적 요소에 한정하지 않고 고객 경험 전반으로 확장한 점이 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 차별화된 디자인 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com