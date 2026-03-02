민주, 서울·경기·울산·전남광주 경선 확정…부산은 추가 공모

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 6·3 지방선거에서 서울·경기·울산·전남광주 4곳의 본선 후보를 경선으로 정하기로 확정했다.
김이수 민주당 중앙당 공천관리위원장은 2일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 이 같은 공천 심사 결과를 발표했다.
김 공관위원장은 "서울시는 공모한 후보 전원을 경선 후보자로 확정했다"며 "울산시도 후보 전원이 경선 후보자"라고 했다.
이에 따라 서울시장 후보를 두고 김영배·김형남·박주민·박홍근·전현희·정원오(가나다순) 후보 등 6인이 경쟁을 벌인다.
울산시장 후보로는 김상욱 의원과 송철호 전 울산시장, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표, 이선호 전 청와대 자치발전비서관 등이 경쟁한다.
경기도 역시 공모한 후보 전원이 경선 후보자로 선정됐다. 김동연 현 지사와 권칠승·추미애·한준호 의원, 양기대 전 의원이 경선에 참여한다.
전남·광주통합특별시도 광주시장과 전남지사에 공모한 모든 후보자가 경선 후보자로 선정됐다. 이에 따라 강기정·김영록·민형배·신정훈·이개호·이병훈·정준호·주철현 후보가 경선에 참여한다.
민주당 공관위는 오는 9일부터 13일까지 부산시장 후보에 대한 추가 공모를 받을 예정이다.
