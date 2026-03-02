윤재옥 의원 "대구·경북 통합법 즉각 원포인트 법사위 개최하라"

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=국민의힘 윤재옥 국회의원(대구 달서구을)은 2일 성명서를 통해, 3.1절 밤 전남·광주 통합법은 통과시키면서 대구·경북 통합법은 거부한 민주당의 행태를 '500만 시·도민의 염원을 짓밟은 치졸한 인질극'이라며 강력 규탄했다.
윤 의원은 "국민의힘이 필리버스터 철회와 당론 채택 등 모든 요구를 수용하며 진정성을 보였음에도, 민주당이 '대국민 사과'와 '대전·충남 통합' 등 새로운 조건을 붙여 발목잡는 것은 법안 처리 의사가 전혀 없음을 자인하는 것"이라고 비판했다.
특히 민주당의 이러한 행태를 "지방선거를 앞두고 자신들의 텃밭인 광주·전남에만 막대한 재정 지원과 공공기관 이전을 몰아줄 명분을 만들기 위한 것으로 볼 수 밖에 없다"고 직격하며, 3월 3일까지 본회의 통과를 위해 즉각 '원포인트 법사위'를 개최할 것을 강력히 촉구했다.
끝으로 윤 의원은 "특별법 처리가 무산되면 그 책임은 온전히 민주당에 있음을 명심해야 할 것"이라며, "500만 시·도민이 민주당의 무도한 지역 차별을 결코 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.
yrk525@newspim.com