[종합] 李대통령 "FTA 개선협상 개시" 싱가포르 총리 "AI협력 프레임워크"

李대통령 "인공지능 협력 한층 더 심화

방산 기술 연구 확대…국방 역량 강화"

웡 총리 "디지털 무역, 녹색 전환 중요

사이버 안보 협조…한국도 참여 공유"

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 2일(현지시간) 정상회담을 하고 공동기자회견을 열어 자유무역협정(FTA) 개선 협상 개시를 발표하며 공동선언문을 채택했다.

두 정상은 소형모듈원자로(SMR)와 같은 과학기술·인공지능(AI) 분야에서 5건의 양해각서(MOU)를 맺었다.

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 2일(현지시간) 오전 싱가포르 외교부에서 언론공동발표 마치고 악수를 나누고 있다. [사진=KTV] 2026.03.02 pcjay@newspim.com

이 대통령은 이날 싱가포르 외교부에서 웡 총리와 공동 기자회견을 열고 "한국과 싱가포르가 FTA 개선 협상을 개시하기로 합의하고 공동 선언문을 체결했다"고 공식 발표했다.

이 대통령은 "우리 두 정상은 올해 발효 20주년을 맞는 양국 FTA를 통상과 경제안보 환경 변화와 기술 발전을 충분히 반영하는 방향으로 개선하기로 했다"며 "양국 간의 긴밀한 투자 협력도 더욱 전략적으로 추진해 나가기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "우리 양국은 AI협력을 한층 더 심화하기 위해 AI협력 프레임워크 체결을 추진하기로 했다"며 "피지컬 AI를 기반으로 한 산업 혁신과 AI의 실생활 적용에 대한 공동연구와 투자 확대를 통해 AI 협력의 추진력을 확보하게 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "양국 간 안보 분야에서의 공조를 더욱 확대하고 역내 평화와 안정을 위해 지속 협력해 나가기로 했다"며 "양국은 그간 진행해 온 방산기술 공동연구를 확대하고 첨단기술 기반의 국방역량 강화 방안을 꾸준히 함께 논의해 나가기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "대한민국은 내년도 아세안 의장국인 싱가포르의 활동을 적극적으로 지원할 것"이라고 밝혔다. 이 대통령은 "지난해 한-아세안 정상회의에서 천명한 CSP 즉 '꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다'는 CSP 비전을 싱가포르와 함께 구체화하고 본격적으로 이행해 나갈 것"이라고 약속했다.

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 2일(현지시간) 오전 싱가포르 외교부에서 양해각서(MOU) 서명식을 갖고 있다. [사진=KTV] 2026.03.02 pcjay@newspim.com

싱가포르 측에 한반도 평화를 위한 노력도 당부했다. 이 대통령은 "싱가포르는 2018년 역사적인 북미 정상회담이 개최된 뜻깊은 장소"라며 "8년 전 싱가포르는 대화와 소통의 리더십을 통해 평화를 향한 탁월한 외교력을 전 세계에 보여줬다. 앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 건설적 역할을 계속해 주실 것으로 믿는다"고 희망했다.

웡 총리는 "20년에 걸쳐서 전 세계의 통상 환경은 빠르게 바뀌고 있다. 공급망의 회복력을 강화하고 디지털 무역과 녹색 전환을 하는 것이 중요해지게 됐다"며 "이에 따라 양 정상은 FTA를 개선하기 위한 협상을 개시하기로 합의했다"고 화답했다.

웡 총리는 "이뿐 아니라 AI에 대한 협력을 강화할 것"이라며 "따라서 구체적으로 AI 협력을 강화하기 위한 AI 협력 프레임워크를 활용을 하게 될 것"이라고 강조했다.

웡 총리는 "양국은 사이버 안보 협조를 더욱 강화함으로써 디지털 시대에서 우리가 안전하고 신뢰할 수 있는 발전을 이루고자 한다"고 말했다. 웡 총리는 "공공 부문의 협력도 강화하고자 한다"며 "올해 말에 처음으로 싱가포르 프로그램을 출범하는데 한국의 고위 관리자들이 참여해 최고 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.

