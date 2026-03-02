한국투자증권·국태해통증권 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 2일 중국 국태해통증권(Guotai Haitong Securities)과 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
체결식은 이날 중국 상하이 국태해통 본사에서 진행됐다. 김성환 한국투자증권 사장과 리쥔제 국태해통증권 사장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.
양사는 이번 MOU를 통해 ▲리서치 협력 ▲브로커리지 협력 ▲금융상품 상호 유통 ▲글로벌 투자은행(IB) 협력에 나설 예정이다.
특히 한국투자증권은 국태해통증권과 독점적 리서치 협업을 추진하고 중국 증시 투자정보 제공 범위를 확대한다. 중국·홍콩 투자 접근성과 거래 편의성 제고를 위한 브로커리지 협업 기회도 검토한다. ECM·DCM·인수합병(M&A) 등 글로벌 IB 부문에서는 정보 교류와 공동 비즈니스 기회를 탐색할 계획이다.
국태해통증권은 국태군안증권과 해통증권의 합병으로 출범한 증권사다. 지난해 3분기 말 기준 총자산 2조 위안(약 395조원), 자기자본 3389억 위안(약 67조원)으로 중국 내 자기자본 1위다. 중국 본토(A주)·홍콩(H주)에 동시 상장돼 있으며 IB·브로커리지·자산관리 등 전 부문을 영위한다.
김성환 사장은 "이번 협력은 아시아 핵심 시장에서의 전략적 파트너십 확대와 고객에게 더 폭넓은 투자 기회와 인사이트를 제공하기 위한 중요한 출발점"이라며 "리서치부터 비즈니스 전반까지 실질적 성과로 이어지는 협력 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com