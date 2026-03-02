이철우 경북지사 "TK통합특별법 국회 통과 시켜달라"…정치권에 호소

2일 SNS "행정통합은 정쟁 대상 아닌 국가 100년 대계"

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 'TK통합특별법'을 놓고 여당인 민주당과 야권인 국민의힘의 샅바 싸움이 이어지면서 해당 법안의 국회 통과 여부가 불투명해지고 무산론이 확산되고 있는 가운데 이철우 경북지사가 '대구경북통합특별법의 국회 통과'를 호소했다.

이 지사는 2일 자신의 SNS를 통해 "대구경북 행정 통합, 지금 멈출 수는 없다"면서 "행정 통합은 정쟁의 대상이 아니라 국가 100년 대계이고, 이재명 대통령의 역사에 남을 위업이 될 수 있는 만큼 민주당의 대승적 협조를 간곡히 요청드린다"며 TK통합특별법의 국회 통과를 호소했다.

이철우 경상북도지사[사진=뉴스핌DB] 2026.03.02 nulcheon@newspim.com

이 지사의 이날 호소는 'TK통합특별법' 국회 통과를 둘러싼 민주당의 비협조와 국민의힘의 혼선에 따른 전략 부재, 경북 북부권의 소외론에 따른 반발 등이 혼재돼 자칫 해당 특별법안이 무산되는 게 아니냐는 절박감에 따른 것으로 보인다.

이 지사는 "대구경북 행정통합을 두고 여러 논란이 있었지만 국힘은 당론으로 정리했고, 대구시의회와 경북도의회도 찬성 입장을 밝혔다"고 강조하고 "그럼에도 이번에는 경북북부지역 일부 기초의회 의장의 반대를 이유로 멈춰 세웠다. 어떤 정책도 100% 찬성을 받지는 못한다. 만장일치를 기다린다면 우리는 아무 일도 할 수 없다"며 거듭 조속한 처리를 요구했다.

이철우 경북지사가 2일 자신의 SNS를 통해 "행정통합은 정쟁의 대상이 아니라 국가 100년 대계이고, 이재명 대통령의 역사에 남을 위업이 될 수 있는만큼 민주당의 대승적 협조를 간곡히 요청드린다"며 TK통합특별법의 국회 통과를 호소했다.[사진=이철우지사 페북 캡쳐]2026.03.02 nulcheon@newspim.com

그러면서 이 지사는 "광주전남도 반대 목소리가 크게 드러나지 않았을 뿐이지 전혀 없겠느냐"고 반문하고 "경북 북부권의 우려는 대구에 흡수되는 것 아니냐는 불안 때문인데 대구경북이 여러 대책을 준비하고 있으나 중앙정부도 북부권 발전에 힘을 실어줄 것을 약속해야 한다"며 거듭 민주당의 대승적 협조를 요청했다.

한편 '광주전남통합특별법'과 '지방자치법 개정안'은 지난 1일 여당인 민주당의 주도로 국회 본회의를 통과했다.

이들 법안이 국무회의에서 공포되면, 광주·전남은 오는 '6·3 지방선거'에서 첫 통합 단체장을 선출하게 된다.

