李대통령, 초대 예산처 장관에 박홍근·해수부 장관에 황종우 지명

총리급·장관급 11명 인선…권익위원장 정일연

진화위원장에 송상교·선관위원 윤광일·전현정

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 초대 기획예산처 장관에 4선 중진인 여당 더불어민주당 박홍근 현역 의원, 해양수산부 장관에 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장을 지명했다.

지난 1월 25일 이혜훈 전 예산처 장관 후보자의 지명을 철회한 지 36일 만이며 '통일교 금품 수수 의혹'으로 전재수 전 해수부 장관이 사임한 지 81일 만이다.

국민권익위원장에 정일연 법무법인 베이시스 변호사, 진실·화해를 위한 과거사정리위원장에 송상교 전 진화위 사무처장을 임명했다. 중앙선거관리위원 후보자에는 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 전현정 법무법인 LKB평산 변호사를 지명했다.

부총리급인 규제합리화위원회 부위원장에는 남궁범 에스원 고문, 박용진 전 민주당 의원, 이병태 카이스트 경영공학부 명예교수 3명을 위촉했다. 기본사회위원회 부위원장에는 강남훈 한신대 경제학과 명예교수, 국가생명윤리심의위원장에는 김옥주 서울대병원 임상연구윤리센터 센터장을 위촉했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 청와대에서 정무직 장관급 4명, 헌법상 독립기구인 중앙선관위원 2명, 대통령 소속 정부위원회 5명 등 11명의 인선을 발표했다.

박 예산처 장관 후보자에 대해 이 수석은 "4선 국회의원으로 국회 예결위원장과 운영위원장을 주로 거친 국가 예산 정책 전문가"이라며 "국정기획위원회 기획분과 위원장을 맡아 국민 주권과 정부의 청사진을 그려온 정부 예산을 이끌 적임자"라고 인선 이유를 설명했다.

황 해수부 장관 후보자에 대해 이 수석은 "해수부에서 기획조정실장 등 핵심 보직을 두루 거친 정통 관료"라며 "부산 출신으로 북극항로 시대를 주도하고 해양 수도 완성을 차질 없이 추진해 나갈 적임자"라고 발탁 배경을 설명했다.

정일연 권익위원장은 수원지법 안산지원장과 서울중앙지법 부장, 판사를 두루 거친 정통 법조인이다. 권익위를 조속히 정상화하고 국민 고충을 해소하며 부정, 부패 없는 사회를 구현해 나갈 적임자라고 이 수석이 인선 이유를 설명했다.

송상교 진화위 위원장은 대한변협 인권위원과 검찰 과거사 위원을 두루 거친 법조인이다. 국가 폭력과 인권 침해를 규명해 온 새로 출범하는 3기 진화위를 정상화시킬 적임자라고 이 수석은 소개했다.

중앙선관위 후보자로 지명된 윤광일 숙대 교수는 선거제도 개혁 방안을 연구해 온 전문가로 공정한 선거 관리와 선거 제도 개혁을 이끌 적임자라고 이 수석은 밝혔다. 전현정 변호사는 서울중앙지법 부장판사를 비롯해 20년 넘게 법관으로 재직해왔고 선거관리 신뢰를 높일 적임자라고 설명했다. 중앙선관위원은 국회 인사청문회 절차를 거쳐야 한다.

이규연 청와대 홍보소통수석이 2일 청와대 춘추관에서 인선 브리핑을 하고 있다. [사진=KTV]

규제합리화위원회 부위원장에 위촉된 남궁범 고문은 1989년 삼성전자에 들어가 30년 이상 근무한 뒤 보안 전문업체 대표이사를 역임한 경영 재무 전문가다. 박용진 전 의원은 민주당 정책위 부의장과 원내 부대표를 역임했고, 평소 불합리한 규제를 발굴하고 규제 개선을 추진해 온 적임자라고 이 수석은 인선 배경을 설명했다. 이병태 명예교수는 기술과 창업, 정보통신기술(IT) 경영 전략 등 다양한 분야에서 학술·사회 활동을 이어온 규제 개혁 전략을 이끌 전문가라고 이 수석은 소개했다.

기본사회위 부위원장에 위촉된 강남훈 교수는 경제 기본권과 사회 형평성을 연구해 온 기본사회정책 방향을 설계할 적임자라고 이 수석은 말했다. 국가생명윤리심의위원장에 임명된 김옥주 센터장은 한국 생명윤리학회장과 대한의사협회장을 거친 생명 윤리에 관한 정책 방향을 제시할 적임자라고 이 수석이 인사 이유를 설명했다.

the13ook@newspim.com