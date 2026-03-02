[전문] 李대통령 "한-싱가포르 FTA 개선 협상 개시…공동 선언문 체결"

"경제 분야 연계 더욱 공고히

AI 미래 첨단 분야 혁신 가속

선언문 1건, 양해각서 5건 체결

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일(현지시간) "한국과 싱가포르 양국은 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 개시하기로 합의하고 공동 선언문을 체결했다"고 공식 발표했다.

이 대통령은 이날 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담 이후 공동 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "양국 관계 발전을 견인해 온 경제 분야 연계를 더욱 공고히 하는 한편 인공지능(AI) 등 미래 첨단 분야의 혁신을 가속화하고 국방·안보 분야 협력 기반을 강화하기로 했다"고 말했다.

이 대통령은 "이를 위해 양국 정부는 선언문 1건을 발표하고 양해각서(MOU) 5건을 체결했다"고 말했다.

다음은 이재명 대통령의 싱가포르와의 정상회담 공동기자회견문 전문.

존경하는 로렌스 웡 총리님과 싱가포르 국민 여러분,

이런 따뜻한 환영에 대한민국 국민들을 대표해서 감사의 말씀을 드립니다.

작년 11월 서울에 이어 4개월만에

양국 정상회담을 이곳 싱가포르에서

개최하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다.

한국과 싱가포르 양국은

지난 세기 국가 건설과 근대화 과정에서

제한된 자원과 지정학적 도전을

발전의 발판으로 삼아 모범적인 중견국으로

성장하는 큰 저력을 보여주었습니다.

저와 총리님은 21세기 초불확실성의 시대라는

또 다른 도전을 헤쳐 나가는 과정에서

양국이 신뢰할 수 있는 파트너가 될 수 있다는데

뜻을 모았습니다.

이에 따라 작년 수교 50년을 계기로

격상된 '전략적 동반자 관계'를 기반으로

양국간 협력을 한층 더 심화해 나가기로 했습니다.

그동안 양국 관계 발전을 견인해 온

경제 분야 연계를 더욱 공고하게 하는 한편으로,

인공지능 등 미래 첨단 분야의 혁신을 가속화하고,

국방·안보 분야 협력 기반을 더욱 강화하기로 했습니다.

이를 위해 양국 정부는 선언문 1건을 발표하고,

양해각서(MOU) 5건을 체결했습니다.

앞으로 더욱 긴밀히 소통하며,

해당 사업들을 속도감 있게 추진해 나갈 것입니다.

오늘 주요 결과를 구체적으로 말씀드리겠습니다.

첫째, 역내 자유무역질서를 선도해 온 우리 양국은

경제적 연대와 경제안보 협력, 전략적 투자 협력을

한층 강화하기로 했습니다.

이를 위해 한-싱가포르 자유무역협정(FTA) 개선 협상을

개시하기로 합의하고,

조금 전 공동 선언문을 채택했습니다.

우리 두 정상은 올해 발효 20주년을 맞는 양국 FTA를

통상과 경제안보 환경 변화와 기술 발전을

충분히 반영하는 방향으로 개선하기로 했습니다.

양국 간의 긴밀한 투자 협력도

더욱 전략적으로 추진해 나가기로 했습니다.

우리 산업은행과 싱가포르 국부펀드 테마섹의

자산운용 그룹인 세비오라 간에

이번에 체결된 투자 파트너십 MOU는

이러한 투자 협력을 선도하게 될 것입니다.

한국의 유망 중소기업과 신산업 분야에 대한

투자가 늘어날수록

양국의 동반성장은 더욱 견고해질 것으로 믿습니다.

스마트팜 협력 MOU도 조속히 체결하기로 했습니다.

첨단기술을 기반으로 한 지속 가능한 농업 발전과

식량안보 강화를 위한 협력을 확대해 나갈 것 입니다.

둘째, 첨단기술과 에너지 안보 분야에서

전방위적인 협력을 확대해 나가기로 했습니다.

우리 양국은 인공지능(AI) 협력을 한층 더 심화하기 위해

AI 협력 프레임워크 체결을 추진하기로 했습니다.

피지컬 AI를 기반으로 한 산업 혁신과

AI의 실생활 적용에 대한 공동연구 및 투자 확대 등을 통해

AI협력의 추진력을 확보하게 될 것입니다.

대한민국과 싱가포르의 인공지능 역량과

혁신적인 산업 생태계가 시너지를 발휘하여

역내 AI 발전이 한층 가속화될 것으로 기대합니다.

또 오늘 체결한

공공안전분야 인공지능과 디지털 기술 협력 MOU와

지식재산 강화 협력 MOU를 통해

치안·행정 서비스 분야에서의 인공지능 활용 역량을 높이기 위한

양국 간 협력도 더욱 강화될 것입니다.

이는 양국이 공유하고 있는

'모두의 AI'라는 비전을 구체적으로 이행할

중요한 디딤돌이 될 것입니다.

양자 컴퓨터와 우주, 위성 기술 협력 강화를 위한 과학기술 협력 MOU,

대기질 연구용 환경 위성 자료를 공유하고

검증하기 위한 환경위성 공동활용 MOU,

그리고 소형원전 사업 모델을 공동개발하고

관련 정보를 공유하기 위한

소형모듈원자로(SMR) 협력 MOU도 체결했습니다.

오늘의 성과를 토대로 통상과 투자, 인프라 등

기존의 협력을 더욱 공고히 하고,

인공지능, 원전, 첨단 과학기술 등 미래 유망 분야로까지

양국 간 협력의 지평을 더욱 확장해 나갈 수 있기를 기대합니다.

셋째, 양국 간 안보 분야에서의 공조를 더욱 확대하고,

역내 평화와 안정을 위해 지속 협력해 나가기로 했습니다.

우리 양국은 그간 진행해 온 방산기술 공동연구를 확대하고,

첨단기술 기반의 국방역량 강화 방안을

꾸준히 함께 논의해 나가기로 했습니다.

온라인 스캠과 사이버 위협 등

초국가범죄 대응을 위한 공조 역시

더욱 강화해 나갈 것입니다.

대한민국은 내년도 아세안 의장국인

싱가포르의 활동을 적극적으로 지원할 것입니다.

아울러 지난해 한-아세안 정상회의에서 천명한,

CSP, 즉 '꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor),

성장과 혁신의 도약대(Springboard),

평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다'는

CSP 비전을 싱가포르와 함께 구체화하고

본격적으로 이행해 나갈 것입니다.

싱가포르는 2018년 역사적인 북미 정상회담이 개최된

뜻깊은 장소입니다.

한반도 평화와 안정, 남북대화 재개를 위한

우리 정부의 노력을

적극 지지해 주신 총리님께

깊은 감사의 말씀을 다시 한 번 드립니다.

8년 전 싱가포르는

대화와 소통의 리더십을 통해

평화를 향한 탁월한 외교력을 전 세계에 보여주었습니다.

앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해

건설적 역할을 계속해 주실 것으로 믿습니다.

우리는 최근 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급망 등

글로벌 경제에 미치는 영향을 평가하고

중동의 안정과 평화가 회복되기를 바란다는데

뜻을 함께 했습니다.

아울러 이번 방문을 계기로 양국의 우정과 신뢰가 더욱 공고해지고 '전략적 동반자 관계'도

한층 더 발전하리라 확신합니다.

다시 한번 저와 우리 대표단을 따뜻하게 환대해 주신

싱가포르 정부와 국민 여러분께 깊이 감사를 드립니다. 고맙습니다.

