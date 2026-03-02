롯데월드타워·몰, '루미나리에' 효과로 2월 방문객 역대 최고 기록

2월 일평균 방문객 17만명…전년 대비 20% ↑

'별이 쏟아지는 잠실' 서울 야경 명소 입소문

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데월드타워·몰이 지난 2월 한 달간 약 490만 명이 방문하며 개장 이후 2월 기준 역대 최고 방문객 기록을 경신했다.

2월은 통상 유통업계 비수기로 꼽히지만, 올해는 야외 빛 축제 '2026 롯데 루미나리에' 효과로 방문객이 크게 늘었다. 롯데월드타워·몰은 지난해부터 야외 잔디광장에서 루미나리에를 진행하고 있다.

서울 야경 명소로 떠오른 '2026 롯데 루미나리에' [사진=롯데물산]

올해 2월 타워·몰의 일평균 방문객 수는 약 17만 명으로, 루미나리에 행사가 없었던 2024년 2월 대비 약 20% 증가했다. 특히 2월 셋째 주 주말(21·22일) 이틀간 방문객은 약 41만 명으로, 연중 최대 성수기인 12월 주말 평균 방문객 수(2025년 기준 약 42만 명)와 비슷한 수준을 기록했다.

루미나리에 효과는 매출 증가로도 이어졌다. 롯데백화점 잠실점의 경우 행사 기간 2030 고객 수가 전년 동기 대비 20% 이상 늘었으며, 외국인 매출은 65% 이상 증가했다. 행사 기간 주말마다 진행한 선착순 키오스크 이벤트도 매일 조기 마감될 정도로 호응을 얻었다.

시즌 연계 행사도 실적 개선에 기여했다. 밸런타인데이 시즌 행사에서는 럭셔리·뷰티·식음료(F&B) 상품군 매출이 20% 이상 신장했고, 스포츠·유스캐주얼 등이 참여한 신학기 행사 역시 25% 이상 증가했다.

올해 루미나리에는 지난해보다 3배 확대된 규모로 조성됐으며, 십자형 터널과 16m 높이 타워 등을 설치해 볼거리를 강화했다. 지난 28일 기준 누적 입장객 수는 약 25만 명으로 전년 동기 대비 30%가량 증가했다. 오픈 3주 차 주말 입장객은 전주 대비 약 20% 증가했으며, 오픈 첫 주말과 비교하면 80% 가까이 늘었다.

행사장 내 17m 돔 아래 공간은 대표 포토존으로 자리 잡았다. 최근 온라인에서 유행하는 '바닥 셀카' 촬영 방식이 확산되며 관람객들이 휴대전화를 바닥에 내려놓고 사진을 찍는 이색적인 풍경도 연출되고 있다.

롯데월드타워·몰은 방문객을 대상으로 SNS 인증 이벤트도 진행하고 있다. 행사 사진을 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 게시한 뒤 롯데백화점 공식 인스타그램에 응모 댓글을 남기면 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 모바일 상품권을 증정한다.

한편 지난 2월 7일 개막한 '2026 롯데 루미나리에'는 이달 8일까지 진행된다.

sykim@newspim.com