삼성디스플레이, MWC서 'AI 맞춤 OLED' 선봬

AI시대 사생활 보호 기술 '플렉스 매직 픽셀' 눈길

저전력 기술 접목된 다양한 엣지 디바이스 공개



[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성디스플레이가 세계 최대 정보통신 전시회 '모바일월드콩그레스(MWC) 2026'에서 인공지능(AI) 엣지 컴퓨팅에 최적화된 유기발광다이오드(OLED) 기술과 디스플레이 일체형 사생활 보호 솔루션을 대거 선보이며 글로벌 시장 공략에 나선다.

삼성디스플레이는 오는 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 이번 전시회에 '인텔리전트 OLED 시티'를 콘셉트로 참가해 플렉스 매직 픽셀(FMP), 폴더블 내구성 테스트, 프리폼 OLED 등 혁신 기술을 소개한다고 2일 밝혔다.

삼성디스플레이가 2~5일까지 바르셀로나에서 열리는 'MWC26'에 4년 연속 참가했다. 사진은 부스 입구에서 포즈를 취하고 있는 모델들의 모습. [사진=삼성디스플레이]

이번 전시의 핵심인 '플렉스 매직 픽셀(FMP)'은 디스플레이 픽셀 구조를 혁신해 정면에서는 선명한 화질을 유지하고 측면에서는 화면이 보이지 않도록 설계된 사생활 보호 기술이다. 스마트폰의 AI 기능 고도화로 개인 데이터 학습량이 늘어남에 따라 하드웨어 차원의 보안 기능을 강화한 것이 특징이다. 삼성디스플레이는 저전력 기술인 'LEAD™'와 다중 차광 구조를 결합한 'LEAD 2.0™'을 이번 전시에서 발표하고 글로벌 고객사 프로모션을 진행 중이다. 성디스플레이는 또 현장에서 FMP 기술을 탑재해 화제를 모으고 있는 '갤럭시 S26 울트라'와 함께 부분 사생활 보호 기능을 강조한 데모 제품을 전시해 관람객들의 관심을 집중시키고 있다.

폴더블 OLED의 내구성 강화를 위한 시연도 진행된다. 삼성디스플레이는 전시장 내 자동 골프 퍼팅기를 설치해 폴더블 스마트폰을 홀 삼아 패널의 내구성을 테스트하며, 로봇 팔이 농구공을 던져 백보드에 부착된 폴더블 스마트폰 18대에 충격을 가하는 테스트도 일반에 처음 공개한다.

삼성디스플레이 'MWC26' 부스에서 모델이 디스플레이 일체형 사생활 보호 기술인 '플렉스 매직 픽셀'을 체험하고 있다. [사진=삼성전자]

AI 기능을 시각화하는 인터페이스 솔루션으로는 반려로봇 콘셉트의 '미니 펫봇'과 'AI 토이 하우스'가 소개됐다. 1.34형 원형 OLED를 탑재한 펫봇은 디스플레이가 AI 기능을 직관적으로 제어하는 매개체임을 보여주며, 플렉시블 OLED가 적용된 토이 하우스는 사용자의 기호에 따라 자동으로 배경 전환이 가능한 디지털 쇼케이스의 미래를 제시한다.

초고해상도 기술인 RGB 올레도스(OLEDoS)를 활용한 혼합현실(MR) 체험존도 마련됐다. 인치 당 픽셀 수(PPI)가 5000PPI에 달하는 1.4형 초소형 올레도스를 탑재한 헤드셋 데모를 통해 최신 스마트폰 대비 10배 이상의 고화질을 제공한다. 이외에도 베젤 경계를 최소화한 '베젤리스 OLED 월'을 통해 초슬림 베젤 기술력을 시각적으로 구현했다.

김태우 중소형사업부 전략마케팅실장(부사장)은 "AI시대 디스플레이는 단순한 정보 전달 수단을 넘어 사용자와 환경을 이해하고 상호작용하는 개인 맞춤형이자 지능형 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "이제 FMP 기술의 등장으로 스마트폰의 보안을 강화할 수 있는 하드웨어 솔루션으로 그 중요성이 확대되고 있는 만큼 더 많은 소비자와 고객들이 삼성 OLED를 선택하게 될 것"이라고 전망했다

