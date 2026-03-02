LG엔솔, 인터배터리 2026서 'LMR 배터리' 처음 선봬

북미 혁신상 휩쓴 LMR 전면 배치…전기차 대중화 '정조준'

전고체·리튬메탈 등 차세대 라인업 포함…주도권 확보 속도

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG에너지솔루션이 오는 11일 개막하는 '인터배터리 2026'에서 가격과 성능의 균형을 극대화한 차세대 LMR(리튬망간리치) 배터리를 처음으로 선보이고, 로보틱스·드론 등 비전기차(Non-EV) 영역으로 확장된 혁신 배터리 솔루션을 대거 선보인다. LG에너지솔루션은 이번 전시를 통해 전기차와 ESS를 넘어 인공지능(AI) 데이터센터용 비상전원 솔루션과 전고체 배터리 등 차세대 기술 포트폴리오를 총망라하며 미래 에너지 산업의 주도권을 강화한다는 전략이다.

LG에너지솔루션은 오는 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 인터배터리 2026에 참가해 역대 최대 규모인 540㎡의 전시장을 마련한다고 2일 밝혔다. 전시는 Hero, 에너지 인프라, 모빌리티, 로보틱스&드론, 미래 기술 등 5개 존으로 구성되며 30년 이상 축적된 배터리 원천 기술과 사업 포트폴리오를 바탕으로 한 미래 비전을 제시한다.

LG에너지솔루션 인터배터리2026 부스 조감도. [사진=LG에너지솔루션]

모빌리티 존에서 처음 공개되는 LMR 배터리는 지난해 북미 배터리쇼에서 '배터리 혁신상'을 수상한 제품으로, 전기차 대중화를 위한 핵심 카드로 꼽힌다. 이와 함께 소프트웨어 기반 배터리 진단·예측 기술인 'Better.Re'와 배터리 생애주기 서비스(BaaS) 모델인 'B-lifecare', 'B.once' 등 첨단 AI 기반 솔루션도 소개된다.

에너지 인프라 존에서는 AI 산업 성장으로 급증한 전력 수요에 대응하는 솔루션이 집중 배치된다. 국내 최초로 LFP 배터리를 탑재해 안전성을 높인 전력망용 ESS 'JF2 DC LINK 5.0'과 데이터센터용 차세대 JP6 UPS 랙 시스템, 고출력 원통형 배터리 기반의 BBU 솔루션이 국내 최초로 공개된다. 또한 에너지 통합 관리 서비스인 EaaS 사업 모델도 전면에 내세운다.

로보틱스 및 드론 영역에서는 고성능 원통형 배터리가 탑재된 실제 적용 사례를 선보인다. 홈로봇 'LG 클로이드'와 자율주행 로봇 'Carti100'을 비롯해 K-드론얼라이언스와 협력 개발한 혈액수송용 드론, 항공-큐브위성 등이 전시되어 지상과 하늘을 아우르는 포트폴리오 확장성을 입증한다.

미래 기술 존에서는 전고체 배터리를 포함해 리튬메탈, 바이폴라, 소듐 배터리 등 차세대 제품군과 글로벌 R&D 혁신 전략이 공개된다.

LG에너지솔루션 측은 "이번 전시는 보이지 않는 곳에서 세상을 움직이는 에너지의 근원으로서 LG에너지솔루션의 역할을 보여주는 자리"라며 "AI 인프라부터 로봇까지 미래 산업 전반을 선도하는 혁신 기술의 미래를 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

