"K메이크업하고 여의도 투어"…현대백화점 '서울투어패스' 출시

OTA 플랫폼과 '여의도·K-뷰티 패스' 기획

"외국인 관광객 대상 체험 콘텐츠 고도화"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 현대백화점이 글로벌 온라인 여행 플랫폼(OTA)과 협업해 서울을 찾는 외국인 관광객을 대상으로 투어패스를 출시한다.

현대백화점은 오는 6일 '클룩(Klook)', '케이케이데이(KKday)'와 외국인 대상 투어패스인 '여의도 패스', 'K-뷰티 패스'를 선보인다고 2일 밝혔다. 국내 유통업체가 OTA 플랫폼 내에서 외국인 관광객을 대상으로 주요 관광 시설 할인과 쇼핑·체험 혜택을 결합한 관광형 패스를 기획해 선보이는 것은 처음이다.

현대백화점 무역센터점 3층 글로벌 라운지에서 직원이 현대백화점 '서울 투어패스'를 소개하고 있는 모습 [사진=현대백화점]

OTA는 항공·숙박·렌터카·투어 등을 온라인으로 중개·예약하는 전자상거래 플랫폼이다. 이용자는 모바일 앱을 통해 사전 예약·결제를 진행한 뒤 QR코드 형태의 이용권을 발급받아 현장에서 사용할 수 있다.

'여의도 패스'는 더현대 서울을 중심으로 K-메이크업 체험과 한강 유람선, 여의도 열기구 체험 등을 결합한 도심형 관광 코스다. 이용객은 더현대 서울 내 맥·헤라·나스 등 뷰티 매장에서 'K-아이돌 퀵 메이크업'과 퍼스널 컬러 상담을 무료로 체험할 수 있다. 이와 함께 쇼핑 할인, 카페H 음료 무료 제공, 구매 금액대별 사은품 혜택도 포함된다. 한강 유람선 '서울 크루즈'와 130m 상공에서 서울 전경을 조망할 수 있는 열기구 '서울달' 이용 시 각각 15%, 10% 할인 혜택을 제공한다.

'K-뷰티 패스'는 헤어·메이크업·사진 촬영을 결합한 체험형 상품이다. 더현대 서울을 비롯해 압구정본점·무역센터점·신촌점·판교점·킨텍스점 등 6개 점포 내 헤어 살롱 '준오헤어', '꾸아퍼스트'와 청담동 '제니하우스'에서 한국식 헤어 스타일링과 메이크업을 10% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 사진관 '시현하다' 강남·성수·당산·홍대점에서도 10% 할인 혜택을 제공한다.

OTA 플랫폼에서 패스를 구매하면 모바일 이용권이 발급되며, H포인트 글로벌 앱과 연동해 각종 무료 체험권과 할인 쿠폰을 사용할 수 있다. 여의도 패스는 케이케이데이에서, K-뷰티 패스는 클룩에서 각각 이용할 수 있다.

현대백화점은 최근 방한 외국인 관광객의 여행 트렌드 변화에 대응하기 위해 이번 상품을 기획했다. 한국관광공사에 따르면 2023년 기준 방한 외국인 관광객의 82.6%가 여행 전 OTA를 이용한 것으로 나타났다.

앞서 더현대 서울의 크리스마스 'H빌리지' 입장권을 클룩을 통해 판매해 준비 물량 7000장이 조기 매진된 바 있으며, 최근에는 인천국제공항공사 및 한국방문의해위원회와 협력해 'K컬처 환승투어'를 운영하고 있다.

한편, 현대백화점은 오는 5월 더현대 서울 6층에 외국인 대상 팝업 공간 '라이브 서울(Live Seoul)'을 열고 K-뷰티 브랜드 팝업과 체험 행사를 진행할 계획이다. 이와 함께 투어리스트 데스크와 무인 락커를 통한 무료 캐리어 보관 서비스도 제공한다.

현대백화점 관계자는 "한국을 찾는 외국인 고객들에게 서울의 필수 관광 코스로서 여의도를 소개하고, K-라이프스타일 체험 기회를 제공하기 위해 투어 패스를 만들었다"며 "앞으로도 쇼핑과 체험을 결합한 다양한 OTA 연계 관광 콘텐츠를 개발해 외국인 고객 잡기에 적극 나설 계획"이라고 말했다.

