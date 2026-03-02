전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.02 (월)
KYD 디데이
산업 전기·전자

삼성전자, 주름 2배 잡는 'AI 에어드레서' 출시

AI가 고급 의류 섬세하게 건조·에너지 절약 가능

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 강력한 주름 제거 기능과 고도화된 인공지능(AI) 기능을 탑재한 2026년형 '비스포크 AI 에어드레서' 신제품을 오는 3일 출시한다고 2일 밝혔다.

이번 신제품은 기존 대비 2배 강화된 바람과 고온 스팀을 활용한 '주름집중케어' 기능을 새롭게 적용해 다림질 효과를 극대화했으며, 습도 센서를 통한 맞춤 건조와 에너지 절감 등 사용자 편의성을 대폭 강화한 것이 특징이다.

삼성전자가 강력한 주름 제거 기능이 새롭게 추가된 2026년형 '비스포크 AI 에어드레서'를 3일 출시했다. [사진=삼성전자]

삼성전자의 2026년형 비스포크 AI 에어드레서는 '주름집중케어' 기능을 통해 외출 전 바쁜 시간에도 구겨진 옷을 빠르게 관리할 수 있도록 설계됐다. 제품은 강력한 바람으로 먼지를 털어내는 '듀얼에어워시'와 살균·탈취·주름 제거를 동시에 수행하는 '듀얼제트스팀'을 제공한다. 이를 통해 바이러스, 세균, 집먼지 진드기를 99.99% 제거하며 각종 생활 악취를 99% 탈취한다.

AI 기능도 업그레이드됐다. 'AI 맞춤건조' 코스는 습도 센서로 의류 소재에 최적화된 건조 시간을 자동으로 설정하며, 스마트싱스의 'AI 절약 모드' 사용 시 에너지 사용량을 최대 15%까지 절감할 수 있다. 또한 사용자의 패턴과 날씨에 맞춰 코스를 제안하는 'AI 맞춤추천' 기능이 포함됐다.

디자인 측면에서는 매끄러운 일체형 도어를 적용해 인테리어 조화를 꾀했다. 595mm 깊이의 설계와 저진동·저소음 방식으로 빌트인 구현에 최적화됐으며, 도어 전면에는 조작 편의성을 높인 2.8형 LCD 디스플레이를 탑재했다. 내부적으로는 에어행어 구조를 개선하고 조명을 밝혀 사용성을 높였다.

신제품은 한 번에 최대 9벌까지 관리 가능한 대용량 모델로 출시되며 크리스탈 미러, 솝스톤 차콜 등 4가지 색상으로 구성된다. 출고가는 사양에 따라 204만 9000원에서 249만 9000원이며, 전국 삼성스토어와 삼성닷컴에서 판매된다. 삼성전자는 기존 제품 반납 시 20만 포인트를 제공하는 '바꿔보상' 프로모션을 함께 진행한다.

한편, 삼성전자는 이날 비스포크 AI 세탁기·건조기 및 상하단 결합형인 '비스포크 AI 원바디' 신제품 3종도 동시 출시한다. 특히 원바디 모델에는 기존 스크린 라인업에 더해 직관적인 조작이 가능한 2.8형 다이얼 방식의 스크린 라인업이 새롭게 추가됐다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 "2026년형 '비스포크 AI 에어드레서'는 고객의 목소리를 적극 반영해 사용성과 편의성, 완성도를 끌어올린 제품"이라며 "앞으로도 고객의 일상을 더욱 편리하고 효율적으로 만드는 혁신 기술로 의류 관리의 새로운 기준을 세워나갈 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com

