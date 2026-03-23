구광모 회장, 이사회 의장직 분리…LG '사외이사 체제' 전환 가속

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 구광모 LG그룹 회장이 취임 8년 만에 지주사 LG그룹 이사회 의장직에서 물러난다. LG그룹은 상장 계열사 전반에 '사외이사 의장 체제'를 도입하며 이사회 중심 경영으로의 전환에 속도를 내고 있다.
23일 재계에 따르면 LG는 오는 26일 이사회에서 구 회장 후임으로 사외이사를 신임 이사회 의장으로 선임하는 안건을 논의한다. 구 회장은 2018년 대표이사 회장 취임 이후 이사회 의장을 겸직해왔다.
이번 조치는 대표이사와 이사회 의장 역할을 분리해 이사회 독립성과 견제 기능을 강화하려는 취지로 평가된다. 대표이사는 경영에 집중하고, 이사회 의장은 독립적인 감시와 견제를 담당하는 방식의 지배구조다.
기존에는 대표이사가 의장을 겸직하며 신속한 의사결정과 책임경영을 강조해왔지만, 권한 집중에 따른 견제 기능 약화 우려도 지속적으로 제기돼 왔다.
LG는 이번 지주사 전환을 계기로 주요 상장 계열사 전반에 동일한 체제를 확대 적용하고 있다. 올해만 LG를 포함해 11개 상장사에서 사외이사가 이사회 의장을 맡는 구조로 재편이 진행 중이다.
LG전자도 이날 주주총회 이후 열린 이사회에서 강수진 사외이사를 신임 의장으로 선임하며 첫 사외이사 의장 체제를 도입했다. 앞서 LG화학, LG디스플레이, LG에너지솔루션, HS애드 등도 잇달아 같은 구조로 전환했다. LG이노텍과 LG헬로비전은 2022년 선제적으로 도입한 바 있다.
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