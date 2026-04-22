대한항공·아시아나, 장애인 문화체험 지원

22일 파주 오두산서 50명 초청…항공진로 특강도 개최

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한항공과 아시아나항공이 22일 경기 파주시 오두산 통일전망대에서 장애인 문화체험 활동을 펼쳤다. 지난 20일 장애인의 날을 맞아 양사 봉사단 임직원 40여 명이 참여했다.

봉사단은 서울·경기도 사회복지단체와 협력해 중증 지적장애인과 거동이 어려운 지체장애인 등 50여 명을 초청했다. 참가자들은 통일전망대에서 한강과 임진강의 합류 지점을 감상하고 임진각 평화 곤돌라를 탔으며, 야외 레크리에이션을 즐겼다.

대한항공과 아시아나항공 사내 봉사단 소속 임직원들이 22일 경기 파주시 오두산 통일전망대에서 장애인 문화체험 활동을 지원하며 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=대한항공]

앞서 16일 양사 교육기부 봉사단이 서울 강남구 중동중학교에서 항공 진로 특강을 열었다. 대한항공 운항승무원과 아시아나항공 정비사가 현직 경험을 바탕으로 각 직업을 소개하고 학생들의 질문에 답했다. 중동중 학생 약 330명이 참석했다.

두 항공사는 통합을 앞두고 양사 임직원이 함께 사회공헌활동을 진행하는 것에 의미를 두고 있다. 대한항공 관계자는 "외부 활동이 어려운 장애인들이 봄날을 만끽할 수 있는 시간이었다"며 "앞으로도 다양한 나눔을 함께 해나갈 계획"이라고 말했다.

syu@newspim.com