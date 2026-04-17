삼성전자, 북미서 'AI 홈' 청사진 공개…가전으로 일상 바꾼다

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냉장고·오븐·로봇청소기에 AI 인식 기술 탑재

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 15~16일(현지시간) 미국 뉴저지주 잉글우드 클리프스의 CEC(Connected Experience Center) 쇼룸에서 인공지능(AI) 기반 스마트 가전을 선보였다고 17일 밝혔다.

삼성전자는 이번 행사에서 AI 가전 기반의 '홈 컴패니언(Home Companion)' 시나리오를 소개했다.

삼성전자가 15~16일(현지 시간) 양일간 미국에서 가전 기술 세미나 '더 브리프 뉴욕(The Brief New York)'을 열고 AI 기반의 차별화된 홈 라이프스타일을 소개했다. [사진=삼성전자]

먼저 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고는 내부 카메라를 통해 식재료의 입출고를 실시간으로 인식하는 'AI 비전' 기능을 갖췄다. 신선식품과 가공식품뿐 아니라 용기의 라벨까지 인식해 자동으로 저장한다. 사용자는 어디서나 냉장고 내 식재료를 확인해 효율적으로 관리할 수 있고, 중복 구매를 줄일 수 있다.

'비스포크 AI 오븐'은 내부 카메라를 기반으로 식재료를 인식해 최적의 조리값을 제안하는 'AI 프로 쿠킹' 기능을 지원한다. 조리 과정에서 식재료의 색상 변화를 실시간으로 감지하고 필요시 스마트싱스로 사용자에게 알림을 제공해 음식이 타는 것을 방지한다. 조리 과정을 영상으로 제작해 소셜 미디어에 공유할 수 있는 기능도 지원한다.

2026년형 '비스포크 AI 스팀 울트라' 로봇청소기는 RGB 카메라 센서와 적외선 LED를 결합해 투명한 액체까지 회피하거나 집중 청소할 수 있다.

삼성전자는 북미 소비자들의 라이프스타일을 반영한 신규 냉장고 라인업도 공개했다. 외관은 유지하면서 내부 보관 공간을 확대한 '스페이스 맥스', 대용량의 물을 자동으로 채워주는 '오토 필 정수기', 디스펜서를 쇼케이스 안쪽에 배치한 '베버리지 센터', 6가지 종류의 얼음을 제공하는 '아이스 메이커' 등이 포함됐다. 좌우 4mm의 간격만 있어도 빌트인처럼 설치할 수 있는 '제로 클리어런스' 기술이 적용된 프렌치도어 냉장고도 함께 소개했다.

삼성전자는 자연어 명령을 이해해 맞춤형 가전 경험을 제공하는 '빅스비'와 개인정보를 보호하는 '녹스' 보안 솔루션 등 연결성과 보안 기능도 강조했다.

kji01@newspim.com