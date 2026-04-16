삼성전자, 스마트싱스에 가족 돌봄 기능 추가

떨어져 사는 가족 건강·안전 원격 모니터링

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 스마트홈 플랫폼 스마트싱스(SmartThings) 업데이트를 통해 따로 사는 가족의 안부와 집안 환경을 원격으로 살필 수 있는 '패밀리 케어' 기능을 대폭 강화했다. 이번 업데이트는 기기 간 연동을 활용해 가족의 활동 패턴과 거주 환경을 실시간으로 모니터링하고 이상 징후에 즉각 대응할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

삼성전자는 스마트싱스 업데이트를 통해 패밀리 케어 서비스에 신규 기능을 추가하고 갤럭시 모바일의 '나우 브리프'와 연동을 확대했다고 16일 밝혔다. 패밀리 케어는 가전과 모바일 기기를 연동해 가족의 활동, 복약·통원 일정, 위치 기반 알림 등을 제공하는 돌봄 특화 서비스다.

삼성전자 스마트싱스 '패밀리 케어' 서비스에 신규 도입된 케어 온 콜, 케어 인사이트, 안심 패트롤 기능 이미지. [사진=삼성전자]

새롭게 도입된 '케어 온 콜(Care on call)'은 보호자가 가족에게 전화를 걸 때 상대방의 첫 활동 시각, 걸음 수, 날씨 등 상황 정보를 팝업으로 미리 보여주는 기능이다. 원 UI 8.5 이상을 탑재한 갤럭시 스마트폰에서 사용할 수 있으며, 이를 통해 보호자는 가족의 상태를 사전에 파악하고 효과적으로 대응할 수 있다.

가족 거주지의 환경 관리 기능도 보강됐다. 에어컨, 공기청정기 등을 상시 모니터링해 온·습도나 공기질에 이상이 감지되면 보호자에게 알림을 보내고 기기를 원격 제어할 수 있다. 또한 활동량이나 기기 사용 패턴의 변화를 분석해 알려주는 '케어 인사이트(Care Insight)' 기능도 적용됐다.

로봇청소기 '비스포크 AI 스팀 울트라'를 활용한 '안심 패트롤' 기능은 가족의 활동이 일정 시간 감지되지 않을 때 활성화된다. 기기에 탑재된 카메라로 집안 상황을 확인하거나 바닥에 쓰러진 사람을 탐지할 수 있으며, 양방향 대화도 가능하다.

개인 맞춤형 브리핑 서비스인 '나우 브리프'에는 스마트싱스의 홈 시큐리티, 패밀리 케어, 펫 케어 정보가 신규 추가됐다. 사용자는 기기 상태, 에너지 사용량, 도어락 보안, 부모님 활동 등을 한눈에 확인할 수 있다. 삼성전자는 이 기능을 연내 TV와 패밀리허브 냉장고까지 순차적으로 확대 적용할 계획이다.

정재연 삼성전자 AI플랫폼센터 스마트싱스팀장 부사장은 "삼성전자의 AI 기술은 일상의 편리함을 넘어 나와 가족을 안심하고 돌볼 수 있도록 지원 한다"며 "스마트싱스를 통한 차별화된 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com