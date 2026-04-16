'유럽도 AI TV 시대'…삼성전자, 독일 '2026 유럽 테크 세미나' 개최

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마이크로 RGB TV부터 오디오까지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 15~16일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 쉐라톤 공항 호텔에서 2026년형 TV와 오디오 신제품을 선보이는 '2026 유럽 테크 세미나'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 유럽의 주요 테크 미디어와 업계 관계자들을 초청해 최신 기술을 체험하도록 마련됐다.

독일 프랑크푸르트에서 열린 삼성전자 '2026 유럽 테크세미나'에서 참석자들이 삼성전자의 차별화된 화질을 체험하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 인공지능(AI) 기능을 통합한 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'을 중심으로 신제품들을 소개했다. 비전 AI 컴패니언은 시청 중인 콘텐츠 정보 제공은 물론 여행 계획 수립, 음식 레시피 추천 등 다양한 기능을 제공해 TV를 스마트홈의 중심 허브로 확장한다.

'AI 업스케일링 프로'는 저해상도 콘텐츠를 실시간으로 개선하고, 'AI 축구 모드'는 스포츠 경기의 몰입감을 높인다. 'AI 사운드 컨트롤러 프로'는 음성과 배경음을 분석해 최적의 사운드를 구현한다.

독일 프랑크푸르트에서 열린 삼성전자 '2026 유럽 테크세미나'에서 참석자들이 2026년형 OLED TV를 살펴보고 있다. [사진=삼성전자]

2026년형 마이크로 RGB TV에는 'AI 마이크로 RGB 엔진 프로'가 적용돼 색상과 명암을 실시간으로 조정한다. 국제전기통신연합(ITU)이 제정한 색역 지표 BT.2020을 100% 충족하는 성능을 제공한다.

2026년형 유기발광다이오드(OLED) TV는 팬톤의 '아트풀 컬러' 인증을 통해 정확한 색 표현을 구현했다. 빛 반사를 최소화하는 '글레어 프리' 기술로 다양한 조명 환경에서 최상의 시청 경험을 제공하며, 벽에 걸린 액자를 연상시키는 '플로트 레이어' 디자인도 적용됐다.

독일 프랑크푸르트에서 열린 삼성전자 '2026 유럽 테크세미나'에서 참석자들이 2026년형 마이크로 RGB 신제품을 살펴보고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 500Hz 초고주사율을 지원하는 OLED 게이밍 모니터(FG600S)와 6K 해상도의 고해상도 모니터(G80HS)도 선보였다.

새로운 와이파이 스피커 '뮤직 스튜디오 7·5'도 공개했다. 뮤직 스튜디오 7은 3.1.1 채널을 지원해 3D 입체 사운드를 제공하며, 뮤직 스튜디오 5는 'AI 다이내믹 베이스 컨트롤'을 통해 왜곡 없는 저음을 구현한다.

kji01@newspim.com