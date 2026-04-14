대한항공·아시아나항공, 통합 앞두고 자선 달리기 행사

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공이 14일 자선 달리기 행사를 열었다.
- 1500명 임직원이 10km·5km 코스 완주와 버추얼 참가로 참여했다.
- 총 8495km 주행거리로 3000만 원 기부금을 메이크어위시 코리아에 전달한다.
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난치병 아동 소원 성취 지원
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공과 아시아나항공이 14일 인천 중구 BMW 드라이빙 센터에서 자선 달리기 행사를 개최했다. 양사 객실승무원과 본부 임직원 1500명이 참여했으며 보잉이 후원했다.
행사는 10km와 5km 두 코스로 나뉘어 진행됐다. 순위를 측정하지 않고 완주 자체에 의미를 두는 방식으로 치러졌다. 비행 스케줄 등으로 현장 참여가 어려운 임직원들을 위해 버추얼 참가도 병행했다. 참가자들은 전 세계 각지에서 달린 뒤 러닝 애플리케이션에서 기록을 인증했다.
우기홍 대한항공 부회장은 축사에서 "오늘의 달리기는 옆에 있는 동료의 숨소리를 느끼고 보폭을 맞추며 진정한 '원팀'으로 나아가는 여정"이라며 "임직원 모두가 열린 마음으로 서로의 손을 잡을 때 고객들은 안전하고 편안한 서비스를 경험할 것"이라고 덧붙였다.
제프 에드워즈 보잉 동북아시아 세일즈 및 마케팅 담당 부사장은 "이번 행사는 두 항공사가 함께하며 화합과 협력의 의미를 보여주는 자리"라며 "보잉은 앞으로도 대한항공의 성장과 혁신, 지속가능성을 향한 비전 실현을 지원할 것"이라고 말했다.
양사는 임직원들이 달린 총 주행거리만큼 기부금을 조성해 난치병 아동 소원 성취를 지원하는 메이크어위시 코리아에 전달하기로 했다. 이번 행사를 통해 누적된 총 주행거리는 8495km이며, 총 3000만 원의 기부금이 마련됐다.
행사 현장에는 가수 션이 참여했다. 양사 직원들이 화합과 응원의 메시지를 남기는 이벤트와 포토존, 음식 코너, 휴식 공간, 경품 추첨 등 다양한 부대 행사도 마련됐다.
aykim@newspim.com