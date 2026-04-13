대한항공, 1Q 매출 4.5조 '역대 최대'…영업익 47% 증가

AI 핵심 요약beta
- 대한항공은 13일 1분기 매출 4조5151억원, 영업이익 5169억원을 공시했다.
- 여객 매출 2조6131억원, 화물 매출 1조906억원으로 전년 대비 증가했다.
- 2분기 고유가 대응 위해 비상경영체제로 전환해 비용 효율화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유럽·환승 노선 수요 견조, 여객 매출 견인
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공은 올해 1분기 별도 기준 매출 4조5151억원, 영업이익 5169억원을 기록했다고 13일 공시했다.
각각 전년 동기 대비 14%, 47% 늘어난 수치다.
당기순이익은 지난해 같은 기간과 비교해 26% 늘어난 2427억원을 기록했다.
특히 매출은 역대 1분기 실적 중 최대 규모다. 부문별로 보면 여객 사업 매출이 전년 동기 대비 1776억원 증가한 2조6131억원을 기록하며 실적을 견인했다. 지난 2월 설 연휴의 견조한 수요 유입과 더불어 유럽 및 주요 환승 노선을 중심으로 매출이 늘어난 결과다.
화물 사업 역시 전년 동기 대비 366억원 증가한 1조906억원의 매출을 올렸다. 고정 물량 계약을 지속적으로 확대하는 한편, 수요가 강한 미주 노선에 부정기선과 전세기를 추가 투입하는 등 탄력적인 노선 운영을 통해 수익성을 높였다.
다만 대한항공은 2분기부터 중동 정세 불안에 따른 고유가·고환율 영향이 본격화될 것으로 내다보고 있다. 이에 해외 출발 및 환승 수요 유치에 집중해 여객 수익성을 방어하고, 화물 부문에서는 인공지능(AI) 산업과 K-뷰티 등 성장 산업의 수요를 선점해 수익 확보에 주력할 방침이다.
특히 대한항공은 최근 국제 유가 상승에 따른 비용 급증에 대비해 지난 4월부터 비상경영체제로 전환했다. 유가 변동에 단계적으로 대응하며 전사적인 비용 효율화를 추진해 재무 구조를 강화하고 안정적인 미래 성장 기반을 다지겠다는 구상이다.
aykim@newspim.com