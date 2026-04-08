대한항공, 무인기 양산 1호 출고…방산 포트폴리오 확대

전략급 무인기 내년 실전 배치 독자 감시역량 확보

인프라 투자·수주 확대에 방산 부문 핵심축 안착

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공이 국내 최초의 전략급 무인항공기인 중고도 정찰용 무인항공기(MUAV) 양산을 본격화하며 군의 독자적 감시정찰 역량 확보에 나섰다. 이번 1호기는 체계개발 및 구성품 통합을 거쳐 내년 초 공군에 인도돼 실전 임무에 투입된다.

대한항공은 8일 부산 테크센터에서 방위사업청 주관으로 'MUAV 양산 1호기 출고기념식'을 개최했다고 밝혔다. MUAV는 길이 13m, 폭 26m 크기에 1200마력 엔진을 탑재해 고도 10km 이상 상공에서 지상 목표물을 정찰한다. 적 전략 표적 영상정보를 실시간 확인해 신속한 작전지휘 능력을 제공하는 것이 특징이다.

대한항공은 8일 부산 강서구 대한항공 테크센터에서 'MUAV 양산 1호기 출고기념식'을 개최했다. [사진=대한항공]

대한항공은 지난달 비행체 시험에 착수했으며 오는 7월 운용부대 통합시험과 비행시험을 실시한다. 모든 검증이 완료되면 내년 초 본격적인 실전 감시정찰 임무에 투입될 계획이다.

대한항공 관계자는 "앞으로도 성공적인 사업 수행을 위해 방위사업청, 공군, 국방과학연구소 등과 긴밀히 협력해 나갈 방침"이라며 "대한항공은 MUAV 체계 종합 업체로서 공군의 전력화 일정 준수를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

방산업계에서는 대한항공이 방산 부문을 그룹의 핵심 성장축으로 안착시키고 있다는 평가가 나온다. 실제로 대한항공은 최근 LIG넥스원과 컨소시엄을 통해 확보한 1조5000억 원 규모의 전자전기 체계개발 사업을 비롯해 UH-60 헬기 성능개량, 미국 L3해리스 협력 기반의 항공통제기 사업 등 수주를 이어가고 있다.

무인기 분야 기술 내재화도 빠르다. 인공지능(AI) 드론 기업 투자로 소프트웨어 역량을 강화했으며, 2027년 유·무인 복합체계 공개를 목표로 부산 무인기 공장 등에 2200억 원을 투입하는 등 인프라 투자에 공격적이다. 60조 원 캐나다 잠수함 프로젝트 수주전에서도 항공 정비 노하우를 바탕으로 절충교역 측면에서 지원할 것으로 전망된다.

대한항공은 지난해 4분기 IR 보고서를 통해 "글로벌 공급망 재편 및 기술 블록화로 방산 시장의 패러다임이 변화하고 있다"며 "미래 핵심기술 내재화 및 파트너십 확대를 통해 중장기 수주 기반을 안정적으로 확보하고 지속 가능한 성장 동력을 구축하겠다"는 의지를 밝힌 바 있다.

aykim@newspim.com