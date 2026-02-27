전체기사 최신뉴스 GAM
대한항공, 작년 항공기 탄소배출량 약 42만톤 감축

촘촘한 연료 관리 '주효'

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공이 지난해 운항 편수 증가에도 불구하고 탄소 배출량을 전년 대비 42만 톤 이상 감축했다. 신기재 도입과 AI를 활용한 정밀 연료 관리 등 전 부문에 걸친 효율화 노력을 통해 거둔 성과다.

대한항공은 2025년 항공기 운항 탄소 배출량은 총 1218만4169t으로 집계됐다고 27일 밝혔다. 이는 2024년 1260만4224t 대비 3.3% 저감된 수치다. 지난해 항공기 총 운항 편수가 전년보다 약 2.6% 증가한 상황에서 거둔 감축 결과라는 점에서 의미가 크다.

대한항공 A321neo 항공기. [사진=대한항공]

이번 감축은 신기재 투입과 운항 효율화가 주효했다. 2017년 이후 도입한 고효율 항공기인 보잉 787-9·10, 에어버스 A350·A321네오 등의 운항 비중을 전체의 41.6%까지 확대했다. 또한 경제 운항 속도 최적화, 관제기관 협조를 통한 최단 비행 경로 확보, 근거리 최적 교체 공항 선정 등을 통해 연료 효율을 극대화했다.

지상과 정비 부문에서의 노력도 더해졌다. 이착륙 전후 보조동력장치(APU) 가동을 최소화하고 주기적인 엔진 세척 및 부품 정밀 조정을 통해 엔진 성능을 회복시켰다. 아울러 수기 데이터를 디지털화하고 인공지능(AI)을 도입해 기내 식수 탑재량을 조정하고 여객 수하물 중량 예측 정확도를 높였다. 특히 AI 활용 수하물 중량 예측 기술은 스카이팀 주관 '2025년 지속가능 항공 챌린지'에서 우수 사례로 선정되기도 했다.

대한항공은 전사적 연료관리체계를 구축해 매 분기 연료관리위원회를 열고 저감 현황을 점검하고 있다. 현장 목소리를 반영하기 위한 우수 직원 포상 및 아이디어 공모전 등 직원 참여 정책도 병행 중이다.

대한항공 관계자는 "구성원들의 자발적인 참여와 유기적인 소통에 기반한 협력 체계로 항공기 운항으로 발생하는 탄소배출을 줄일 수 있었다"며 "올해도 탄소배출 저감 목표 달성에 최선을 다 하는 등 지속가능한 비행을 위한 노력을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com

