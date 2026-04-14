한국투자증권, ELW 461종목 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 14일 ELW 461종목을 신규 상장했다.
- 코스피200 지수형 39종목과 삼성전자 등 종목형 422종목으로 구성했다.
- ELW 거래 시 투자성향 진단과 1500만원 예탁금이 필요하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 14일 주식워런트증권(ELW) 461종목을 신규 상장한다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 상장 종목은 코스피200을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 39종목과 삼성전자, LIG디펜스앤에어로스페이스, 삼성중공업, 한화에어로스페이스 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 422종목이다.
ELW는 개별 주식 또는 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다. 기초자산의 상승을 예상하면 콜 ELW, 하락을 예상하면 풋 ELW를 매수해 시장 상황과 관계없이 수익 기회를 창출할 수 있다. 다만 기초자산 가격이 예상과 반대로 움직일 경우 만기 시 원금 100%까지 손실이 발생할 수 있다.
ELW 거래를 위해서는 투자성향 진단 및 사전 투자자 교육 이수가 필요하다. 또한 신규고객 기준 최소 1500만원의 기본예탁금 조건을 충족해야 한다.
한국투자증권은 한국거래소 ELW 시장에서 거래대금과 상장 종목 수 1위를 기록하고 있는 사업자다. ELW 전용 홈페이지와 카카오톡 채널 'TRUE ELW' 등을 운영하며 투자자들에게 유용한 투자 정보도 제공하고 있다.
rkgml925@newspim.com