한국투자증권, AI 연동 알고리즘 트레이딩 오픈소스 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 지난 3일 OpenAPI 기반 오픈소스에 투자전략 생성과 백테스트 기능을 추가해 깃허브를 통해 무료로 제공했다.
- 이동평균선·모멘텀 등 기술지표로 매수·매도 기준을 설정하고 과거 데이터로 수익률과 손실 구간을 확인할 수 있다.
- 클로드 코드·커서 등 AI 개발 환경에서 자연어 입력으로 알고리즘 트레이딩 전략을 자동 생성할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 지난 3일 자사 OpenAPI 기반 오픈소스 코드에 투자전략 생성과 백테스트 기능을 추가해 깃허브(GitHub)를 통해 무료로 제공했다고 7일 밝혔다.
이번에 추가된 투자전략 생성 기능은 이동평균선·모멘텀 등 기술지표를 활용해 매수·매도 기준을 설정할 수 있도록 구성됐다. 기본 전략 예시도 함께 제공된다. 백테스트 기능은 과거 시장 데이터를 바탕으로 전략의 수익률·손실 구간·자산 변화 등을 확인할 수 있으며, 파이썬(Python) 코드 예제를 활용해 실행할 수 있다.
AI 연계 기능도 강화됐다. 클로드 코드(Claude Code)·커서(Cursor) 등 AI 기반 개발 환경에서 자연어로 조건을 입력하면 코드 형태로 생성하거나 데이터 조회·테스트 작업으로 이어지도록 구성할 수 있다. 예컨대 "최근 20일 이동평균선을 상향 돌파하면 매수하는 전략을 만들어줘"와 같은 요청으로 알고리즘 트레이딩 전략을 설계하는 방식이다.
김관식 한국투자증권 디지털혁신본부장은 "누구나 쉽고 정교하게 자신만의 투자 전략을 만들 수 있도록 관련 기술과 오픈소스를 계속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com