한국투자증권 뱅키스, 주식선물옵션 거래 이벤트 시즌2 돌입

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권 뱅키스가 7일 국내선물옵션계좌 고객 대상 주식선물옵션 거래 이벤트 시즌2를 6월 5일까지 진행한다고 밝혔다.
- 신규 거래 고객이 주식선물·옵션 각각 1계약 이상 거래하면 3만원씩 최대 6만원 현금을 전원 지급한다.
- 매주 거래금액 40명에 5만원, 누적 상위 3명에 100만원 추가 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권의 비대면 투자 브랜드 뱅키스(BanKIS)가 국내선물옵션계좌 보유 고객을 대상으로 올해 6월 5일까지 '국내 주식선물옵션 거래 이벤트 시즌2'를 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 이벤트는 주식선물옵션 거래 이력이 없는 신규 거래 고객에게 초점을 맞췄다. 이벤트 신청 후 주식선물과 주식옵션을 각각 1계약 이상 거래하면 3만원씩 최대 6만원의 현금을 전원 지급한다.
추가 혜택도 마련됐다. 이벤트 기간 중 매주 국내 주식선물·주식옵션 거래금액에 따라 각각 40명을 추첨해 5만원씩 지급한다. 이벤트 기간 누적 거래대금 기준으로는 주식선물 상위 3명, 주식옵션 상위 3명에게 각 100만원의 현금을 제공한다.
주식선물옵션은 국내 대형주 262개 종목을 기초자산으로 하는 파생상품이다. 한국투자증권은 앞서 2월 4일부터 4월 6일까지 시즌1을 진행한 바 있다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "주식선물옵션은 상승장에서는 레버리지를 활용한 투자 기회를, 하락장에서는 보유 종목의 위험을 관리할 수 있는 수단이 될 수 있다"고 말했다.
뱅키스 국내 선물옵션 계좌는 모바일 앱 '한국투자'를 통해 비대면으로 개설할 수 있다. 이벤트 세부 내용은 한국투자 앱과 홈페이지, 고객센터에서 확인 가능하다.
dconnect@newspim.com