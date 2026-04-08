트럼프 "호르무즈 개방 조건으로 2주간 이란 폭격 중단에 동의"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 7일 이란 폭격을 2주 중단한다.
- 파키스탄 지도자 요청에 호르무즈 해협 개방 동의 조건으로 합의한다.
- 군사 목표 달성 후 이란 10개 제안으로 평화 협상 기반 마련한다.
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 2주간 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하기로 합의했다고 7일(현지시각) 밝혔다.
트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 아심 무니르 원수와의 대화에서 그들이 오늘 밤 예정됐던 이란에 대한 파괴적 군사 공격을 보류해 달라고 요청했다"면서 "이란이 호르무즈 해협을 완전히(COMPLETE), 즉시(IMMEDIATE), 안전하게(SAFE) 개방하는 데 동의한다면, 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주 동안 중단하는 데 동의한다"고 썼다.
이어 트럼프 대통령은 이번 조치가 미국과 이란 양측이 참여하는 쌍방 휴전(double-sided ceasefire) 형태로 진행된다고 설명했다.
그는 이번 조치를 취하는 이유로 미국은 이미 모든 군사 목표를 달성하고 초과했으며, 이란과의 장기적 평화와 중동 평화에 관한 최종 합의에 매우 가까이 접근해 있기 때문이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 "미국은 이란으로부터 10개 항목의 제안을 받았으며, 이것이 양국이 협상을 진행할 수 있는 실질적 토대가 될 것이라 믿는다"고 강조했다.
그는 이어 미국과 이란 사이에 과거 논쟁이 되었던 거의 모든 쟁점이 합의되었지만, 이번 2주 기간이 합의를 최종 확정하고 완결하는 데 필요하다"고 말했다.
kwonjiun@newspim.com