트럼프 "이란 전쟁 관련 치열한 협상 진행 중"…세부사항 함구

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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 관련해 "치열한 협상"이 진행 중이라고 밝히면서도 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

7일(현지시각) 폭스뉴스 백악관 출입기자 재키 하인리히는 소셜미디어 X(옛 트위터)에 글을 올려 트럼프 대통령이 자신과의 짧은 통화에서 협상 진행 상황에 대한 질문을 받고 "지금 치열한 협상이 진행 중이기 때문에 (현재 심정은) 말씀드릴 수 없다"고 답했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 제안한 2주간의 휴전안에 대해서도 즉답을 피했다.

대통령은 샤리프 총리에 대해 "이것만은 말할 수 있다. 나는 그를 매우 잘 알고, 그는 어디서나 매우 존경받는 인물"이라고 말했고, 해당 사안에 대해 곧 상세 보고를 받을 예정이라고 밝혔다.

샤리프 파키스탄 총리는 이날 자신의 X를 통해 "외교가 제 역할을 다할 수 있도록 트럼프 대통령에게 시한을 2주 연장해 줄 것을 간절히 요청한다"며 "파키스탄은 진심으로 이란 형제들에게 선의의 표시로서 그에 상응하는 2주 동안 호르무즈 해협을 개방할 것을 요청한다"고 밝혔다.

이에 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "대통령은 해당 제안을 이미 인지하고 있으며, 이에 대한 답변이 나올 것"이라고 밝혔다.

재키 하인리히 폭스뉴스 백악관 출입 기자가 X에 올린 글 [사진=하인리히 X계정]

kwonjiun@newspim.com