한성자동차, AI 컨택센터 도입…고객 응대 자동화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 공식 파트너 한성자동차가 고객센터에 인공지능 컨택센터(AICC) 기반 상담 플랫폼을 구축했다.
17일 한성자동차에 따르면 새로운 리테일 비즈니스 모델 도입에 맞춰 실시간 음성인식(STT)을 통한 상담 대화록 자동 생성, AI 기반 상담 요약 및 유형 추천, 고객 감정 분석 기능 등을 적용했다.
새 시스템은 상담 내용을 자동으로 정리하고 핵심 사항을 요약해 이후 고객 문의가 정확하게 관리될 수 있도록 지원한다. 상담사 간 안내 기준이 일관되게 유지되며, 상담 유형에 따라 보다 정교한 대응이 가능해진다.
고객은 대기 시간과 반복 설명의 부담을 줄일 수 있고, 상담사는 고객에 대한 이해도를 높여 맞춤형 상담을 제공할 수 있다. 고객 문의 데이터를 체계적으로 분석할 수 있는 기반도 마련됐다.
한성자동차 김마르코 대표는 "AI 상담 체계 도입을 통해 고객 문의에 신속하고 일관된 대응이 가능한 환경을 구축했다"고 말했다.
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