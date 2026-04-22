스튜디오미르, '데빌메이크라이' 시즌2 메인 트레일러 전격 공개

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5월 12일 넷플릭스 전 세계 독점 런칭 앞두고

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 애니메이션 제작 전문기업 스튜디오미르는 넷플릭스 오리지널 애니메이션 '데빌 메이 크라이' 시즌2 메인 트레일러를 전격 공개했다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 메인 트레일러 공개는 오는 5월 12일 정식 론칭을 앞두고 작품의 실질적인 완성도를 시장에 선보이는 최종 단계다. 공개된 영상은 주인공 단테를 중심으로 한 스타일리시 액션을 담아냈으며, 특히 데빌메이크라이의 두 형제의 서사를 보여주는 장면이 공개되어 원작의 무게감을 완벽히 구현했다.

스튜디오미르는 이번 트레일러를 통해 액션 애니메이션 장르에서 쌓아온 독보적인 제작 능력을 다시 한번 여실히 보여줬다. 이는 단순히 화려한 영상을 넘어 글로벌 시청자들의 기대치에 부합하는 고밀도의 작화와 역동적인 연출을 보여주는 제작 시스템의 강점을 다시 한번 증명했다는 평가다.

스튜디오미르 로고. [사진=스튜디오미르]

글로벌 팬들의 반응도 즉각적이다. 트레일러 공개 직후 주요 커뮤니티에서는 '액션 연출의 깊이가 다르다', '스튜디오미르 스타일의 액션 철학이 돋보인다' 등 작품의 퀄리티에 대한 호평이 이어지고 있다. 시즌 1이 87개국 톱10 진입이라는 기록을 세운 만큼, 이번 시즌 2 역시 해당 장르 내에서의 압도적인 입지를 재확인시켜 줄 것으로 회사측은 기대하고 있다.

스튜디오미르 관계자는 "그간 축적된 연출 노하우를 집약한 만큼, 오는 5월 12일 글로벌 시청자들에게 다시 한번 차별화된 시각적 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

한편 글로벌 파트너십을 통해 매 작품마다 시장의 기준점을 높여온 스튜디오미르의 '데빌 메이 크라이' 시즌 2는 5월 12일 넷플릭스를 통해 전 세계 독점 공개된다.

nylee54@newspim.com