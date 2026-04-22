송재봉, 美영화협회 MPA 대표단 접견…"K콘텐츠 성장 협력 기대"

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MPA 아태본부장 방문…중소기업 고용 비중 78%

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 송재봉 더불어민주당 의원이 미국영화협회 대표단과 만나 한국 영상콘텐츠 산업의 성장 가능성과 협력 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.

송 의원은 이날 페이스북을 통해 한국영상 콘텐츠산업의 경제적 기여 보고서 발간 기념 세미나 참석차 방한한 미국영화협회(MPA) 아태지역본부 얼밀라 베뉴고파란(Urmila Venugopalan) 사장과 손보영 MPA KOREA 대표 일행이 사무실을 방문했다고 했다.

송재봉 더불어민주당 의원.(가운데). [사진=송재봉 의원 페이스북]

송 의원이 소개한 보고서에 따르면 대한민국 영상콘텐츠 산업은 24조800억원 규모의 국내총생산(GDP)을 창출하고, 29만1100명의 고용을 유발하는 것으로 나타났다. 또 관광 활성화는 물론 정보통신업, 비즈니스 서비스업, 여가서비스업, 숙박·음식업 등 연관 산업 발전에도 기여하는 것으로 분석됐다.

특히 전체 고용 가운데 78%가 중소기업에서 발생한 것으로 추정돼 콘텐츠 산업이 중소기업 일자리 창출에도 큰 역할을 하는 것으로 평가됐다.

송 의원은 "콘텐츠 산업의 높은 경쟁력은 대한민국 정부의 개방적인 지원, 탈규제적인 정책, 스토리텔링 역량 등이 잘 연결된 덕분이라는 평가도 해주었다"고 밝혔다.

이어 "앞으로 대한민국 국가브랜드 이미지를 높이고 지속적인 성장 동력이 될 수 있도록 키워가는데 좋은 협력의 파트너가 되었으면 좋겠다는 의견을 나누었다"고 말했다.

한편 MPA KOREA는 오는 5월 8일 메가박스 오창에서 영화 시사회를 개최할 예정이다.

chogiza@newspim.com