임오경 의원, '한국 영상 콘텐츠 산업 경제 기여 보고서' 발간 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 임오경 더불어민주당 의원이 21일 국회에서 한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서 발간 세미나를 개최했다.
- 보고서에 따르면 2025년 한국 영상 콘텐츠 산업은 24조800억원의 경제적 가치를 창출하고 29만1100개 일자리를 지원했다.
- MPA는 한국이 정책과 산업 협력, 세계적 인재를 바탕으로 글로벌 영상 콘텐츠 산업의 기준을 제시하고 있다고 평가했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 임오경 더불어민주당 의원이 주최하고 엠피에이(MPA·Motion Picture Association)가 주관한 '한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서' 발간 세미나가 21일 국회 의원회관에서 열렸다.
이번 세미나에서는 영국 연구기관 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)가 작성한 보고서가 발표됐다. 해당 보고서는 영화, TV, VOD 서비스를 포함한 영상 콘텐츠 산업의 직접 효과는 물론 공급망 및 가계 소비를 통한 유발 효과까지 포함한 전체 경제적 영향을 분석했다.
보고서에 따르면 한국 영상 콘텐츠 산업은 2025년 한 해 동안 총 24조800억원의 경제적 가치를 창출하고 약 29만1100개의 일자리를 지원한 것으로 나타났다.
MPA 회장 겸 CEO 찰스 리브킨(Charles Rivkin)은 이번 보고서가 한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 중요성과 글로벌 위상을 다시 한번 입증했다고 강조했다.
그는 "이번 보고서는 한국 영상 콘텐츠 산업이 문화적 성공을 넘어 일자리 창출, 경제 성장, 수출 확대에 기여하는 핵심 산업임을 보여준다"며 "한국은 전 세계가 주목하는 영상 콘텐츠 생태계를 구축했으며 MPA 회원사는 한국의 창작자 및 기업들과 오랜 기간 협력해 온 것을 자랑스럽게 생각한다"고 전했다.
MPA 아시아·태평양 총괄 사장 얼밀라 베누고파란(Urmila Venugopalan)은 한국의 성공 요인으로 정책과 산업 간 지속적인 협력을 꼽았다.
그는 "한국은 경쟁력 있는 수출 중심 영상 콘텐츠 산업을 구축하는 데 있어 글로벌 기준을 제시하고 있다"며 "탄탄한 정책 기반과 세계적인 수준의 인재, 그리고 글로벌 협업에 대한 개방성이 한국 콘텐츠의 국내외 성공을 가능하게 했다"고 밝혔다.
임오경 의원은 "한국 영상 콘텐츠 산업은 한류 확산을 넘어 국가 경제를 견인하는 핵심 산업으로 성장했을 뿐만 아니라 한국과 미국의 문화적 교류와 연대에도 기여해왔다"며 "이번 세미나는 영상콘텐츠 산업의 경제적 기여를 객관적으로 조명하고 영상콘텐츠 분야 양국간 보다 활발한 교류를 촉진하기 위한 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.
한편 MPA 회원사인 넷플릭스(Netflix), 파라마운트 픽처스(Paramount Pictures), 소니 픽처스(Sony Pictures), 유니버설 스튜디오(Universal Studios), 월트 디즈니 스튜디오(The Walt Disney Studios), 프라임 비디오 및 아마존 MGM 스튜디오(Prime Video & Amazon MGM Studios), 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)는 한국 콘텐츠 제작에 대한 투자를 지속하며 국내 창작자들과 긴밀히 협력하고 있다.
jeongwon1026@newspim.com