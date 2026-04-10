수원시 인공지능(AI) 기술 활용 중소기업 홈페이지 제작 지원

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'2026 인공지능(AI) 기반 중소기업 홈페이지 제작 지원' 사업 참여 10개 중소제조기업 5월 15일까지 모집

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 인공지능(AI) 기술을 활용해 중소기업 홈페이지 제작을 지원한다고 10일 밝혔다.

인공지능(AI) 기술을 활용해 제작한 중소기업 홈페이지. [사진=수원시]

수원시는 '2026 인공지능(AI) 기반 중소기업 홈페이지 제작 지원' 사업에 참여할 10개 중소제조기업을 5월 15일까지 모집한다. 선정된 기업에는 '기업별 특성에 맞는 인공지능 기반 홈페이지 구도·디자인 제작', '홈페이지 정보 국문과 수출 홍보용 외국어 콘텐츠 구축'을 지원한다.

또 기업별 독립 도메인을 지원한다. 참가기업이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록,글로벌 유명 기업 홈페이지 수준의 시각디자인 기술을 반영해 제작한다. 기업이 독자적으로 홈페이지를 운영할 수 있도록, 홈페이지 구성파일을 제공한다.

참여를 원하는 기업은 수원시 홈페이지 검색창에서 '2026 중소기업 전자무역 마케팅 지원'을 검색해 신청서식을 내려받아 작성한 후 전자우편으로 제출해야 한다. 홈페이지는 6월 중 제작할 예정이다.

수원시 관계자는 "중동전쟁으로 인한 고유가·고물가, 글로벌 경제의 불확실성, 에너지 안보 위기가 지속되면서 창업 기업들이 어려움을 겪고 있다"며 "기업 위기 극복을 위해 대외 마케팅 경쟁력 강화가 중요한 시점"이라고 말했다. 이어 "인공지능(AI) 기반 중소기업 홈페이지 제작 지원 사업이 수원시 기업의 우수한 제품을 세계 무대에 널리 알리는 데 도움이 되길 바란다"고 덧붙였다.

ssamdory75@newspim.com