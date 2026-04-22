외환·자본시장 제도개편…정부, OECD서 코리아 프리미엄 강화 방안 소개

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韓, OECD 자유화 규범 자문회의 참석

자본시장 선진화 위한 정책 노력 공유

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 추진하는 가운데 외환시장 개방 확대와 자본시장 선진화 추진 상황 등을 국제사회에 소개했다.

재정경제부는 지난 20~21일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 OECD 자유화 규범 자문회의(ATFC)에 참석해 한국의 외환시장 운영 현황 등을 발표했다고 22일 밝혔다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

이번 회의는 OECD 투자위원회 산하 자문기구다. OECD 회원국 간 상호 점검을 통해 자본시장 개방 수준과 금융시장 접근성 등에 대한 논의를 하는 성격을 띄고 있다.

회의에서 MSCI 선진국지수 편입을 염두에 둔 정책 방향을 설명했다는 것이 정부 측의 설명이다. 외국계 은행 자회사에 대한 외환 선물 포지션 한도를 기존 75%에서 200%로 확대하고, 외환대출 규제를 합리화하는 등 외국인 투자자의 시장 접근성을 높이기 위한 조치를 설명했다.

자본시장 분야에서는 외국인 투자자의 국내 주식 거래 편의를 높이기 위해 통합 외국인계좌를 허용하고, 외환안정 관련 부담금을 한시 유예한 점 등이 소개됐다.

한편 최근 중동전쟁으로 인한 환율 변동성과 대외 불확실성이 확대되는 상황에서 우리 정부의 시장안정 대응 경험도 공유했다. 외환·금융시장 안정을 위한 대응 방향과 정책 공조 필요성도 강조했다.

재경부 관계자는 "정책 노력과 대외 소통은 외환시장 접근성 제약 등으로 형성된 '코리아 디스카운트'를 완화하고, 한국 자본시장의 구조적 매력도를 높여 '코리아 프리미엄' 도약 기반을 강화하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com