에스티큐브 "비소세포폐암에서 1차 치료제로의 확장 가능성 제시"

넬마스토바트와 시스플라틴 병용 시 면역매개 항종양 활성 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스티큐브는 'AACR 2026(미국암연구학회 연례학술대회)'을 통해 BTN1A1 타깃 면역관문억제제 '넬마스토바트'의 비소세포폐암 모델 연구 결과를 발표했다고 22일 밝혔다. 연구에 따르면 넬마스토바트는 비소세포폐암의 1차 표준 치료제인 시스플라틴과 병용 시 면역매개 항종양 활성을 강화했다.

이번 연구는 '비소세포폐암에서 넬마스토바트에 의한 BTN1A1 차단이 시스플라틴으로 유도된 종양 억제를 강화한다(BTN1A1 Blockade with Nelmastobart Potentiates Cisplatin-Induced Tumor Suppression in NSCLC)'를 주제로 진행됐다.

이는 비소세포폐암 세포주(A549) 기반 3D 스페로이드 모델과 인간 말초혈 단핵세포(PBMC)를 활용한 실험이다. 해당 모델은 종양미세환경을 실제와 유사하게 재현하는 3D 종양 스페로이드 시스템으로, 면역세포와 종양세포 간 상호작용을 평가하는 데 활용됐다.

에스티큐브 로고. [로고=에스티큐브]

연구 결과, 넬마스토바트는 단독 조건에서도 면역매개 항종양 활성을 유도했으며, 특히 1차 치료에 사용되는 표준 화학요법인 시스플라틴과 병용할 경우 면역세포에 의해 유도되는 항종양 반응이 강화되면서 종양 감소 효과가 더욱 뚜렷하게 나타났다. 이는 넬마스토바트가 기존 2차 치료 영역을 넘어, 1차 치료 전략에서도 활용 가능성이 있음을 시사한다.

또한 제브라피쉬 모델을 이용한 발생독성 평가에서도 임상적으로 의미있는 추가 독성 신호는 관찰되지 않았다. 이는 넬마스토바트와 표준 화학요법의 병용 가능성을 뒷받침하는 안전성 근거로 해석된다.

유승한 에스티큐브 연구총괄(CSO)는 "이는 BTN1A1을 차단하는 치료가 종양미세환경 내 면역억제 신호를 완화하고, 화학요법에 대한 종양의 면역 인식을 증폭시킬 수 있음을 보여주는 결과"라며 "현재 비소세포폐암에서 진행 중인 도세탁셀 병용 임상 2상과 병행해, 넬마스토바트와 화학요법 전반의 병용 기전 근거를 축적하고 적용 가능 범위를 확장해 나가고 있다"고 밝혔다.

넬마스토바트는 종양미세환경에서 면역반응을 억제하는 BTN1A1을 차단해 면역세포 활성을 유도하는 기전의 항체 치료제다. 에스티큐브는 이번 AACR에서 두 건의 연구결과를 발표했다. 하나는 본 비소세포폐암 전임상 연구이며, 다른 하나는 대장암 연구자임상 환자 조직을 대상으로 한 다중 바이오마커 분석 결과다.

올해 에스티큐브는 넬마스토바트의 임상 2상 중간 결과 발표를 앞두고 있다. 현재 BTN1A1 고발현 환자를 대상으로 대장암 임상 2상과 비소세포폐암 임상 2상이 각각 진행되고 있으며, 관련 임상 데이터는 ASCO, WCLC, ESMO등 주요 학회를 통해 순차적으로 발표될 예정이다.

nylee54@newspim.com