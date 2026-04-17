李대통령 "한국 선박, 홍해 통해 원유 운송…원팀으로 움직인 성과"

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"호르무즈 해협 봉쇄 후 처음"

"애써주신 모든 분들께 감사"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 17일 "관련 부처들이 원팀으로 움직이며 이뤄 낸 값진 성과"라며 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박이 처음으로 빠져나왔다는 소식을 공유했다.

이 대통령은 이날 오후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 한국 선박이 홍해로 우회해 빠져나왔다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 썼다.

해양수산부는 이날 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 우회로인 홍해를 거쳐 국내로 원유를 운송하는 첫 사례다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2025.12.16 photo@newspim.com3

이 대통령은 "호르무즈 해협 봉쇄 후 처음으로 한국 선박이 홍해를 통해 원유를 안정적으로 운송하고 있다는 기쁜 소식"이라며 "어려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써 주신 모든 분들께, 특히 선원분들께 감사의 말씀을 전한다"고 강조했다.

이 대통령은 "정부는 중동 전쟁이 불러온 위기를 돌파하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다"며 "앞으로도 철저한 대응과 빈틈없는 준비로 국민의 삶과 국익을 지켜내는 일에 혼신의 힘을 다하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이날 저녁 영국과 프랑스 정상이 공동 주최하는 '호르무즈 해협 자유 통항 및 안전을 위한 다자간 화상 정상회의'에 참석해 에너지 공급망과 중동 사태에 대한 입장, 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제 협력 필요성을 강조할 예정이다.

pcjay@newspim.com