전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
증권·금융 보험

속보

더보기

[모닝 리포트] "현대해상, 자사주 9.3% 소각에도 배당 '0원'이 발목"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • BNK투자증권이 22일 현대해상 투자의견 보유 유지하며 목표주가 3만3000원 상향했다.
  • 현대해상 1분기 순이익 1522억원으로 25% 줄었고 자동차보험 적자 전환됐다.
  • 자사주 9.3% 소각에도 배당 부재로 주주환원 약점 지적됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 순이익 25% 감소·자동차보험 적자 확대
"배당 재개 시 저평가 해소 가능"

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 현대해상이 대규모 자사주 소각을 단행하며 주주환원 강도를 높이고 있지만, 여전히 배당을 하지 않는 점이 투자 매력의 핵심 약점으로 지적됐다.

BNK투자증권은 22일 보고서를 통해 현대해상의 투자의견을 '보유'로 유지하면서도 목표주가를 3만3000원으로 상향 제시했다.

목표주가 상향은 자기자본이익률(ROE)과 주당순자산(BPS) 개선 전망을 반영한 것이지만, 업황 부진과 배당 공백을 감안할 때 적극적인 '매수'에 나서기에는 부담이 남는다는 판단이다.

서울 종로구 현대해상 사옥 [사진=현대해상]

올해 1분기 현대해상의 별도 기준 당기순이익은 1522억원으로 전년 동기 대비 25.1% 감소할 것으로 예상됐다.

장기보험과 일반보험은 이익이 늘어날 전망이나, 자동차보험이 적자로 돌아선 데다 채권평가손실 확대로 투자영업이익이 전년 동기 대비 88.9% 급감할 것으로 분석됐다. 시장금리 상승에 따른 대규모 평가손실이 투자이익을 크게 훼손하면서 전체 실적을 끌어내렸다는 평가다.

장기보험 부문은 상황이 다소 다르다.

K-ICS 비율 관리와 수익성 중심 영업 전략, 12월 절판 효과, 영업일수 감소 등의 영향으로 신계약 매출은 전년 대비 15% 줄어들겠지만, 호흡기 환자 감소와 경험치 조정 효과 등으로 손해율이 개선되며 장기보험 이익은 46.5% 증가한 1675억원이 예상됐다.

교육세 인상에 따른 CSM(보험계약마진) 조정에도 상각 부담은 거의 늘지 않을 것으로 관측됐다.

문제는 자동차보험이다. 전년도 요율 인하 효과가 계속되는 가운데, 올해 2월 단행한 1.5% 내외의 소폭 요율 인상만으로는 손해율 상승을 만회하기 어렵다는 진단이다.

이에 따라 자동차보험 이익은 전년 동기 대비 291억원 악화된 -134억원으로, 적자로 전환될 것으로 전망됐다. 일반보험은 국내외 대형 사고가 크지 않아 469억원의 이익을 거두며 양호한 흐름을 이어갈 것으로 내다봤다.

연간 기준으로는 이익 개선이 예상된다. 현대해상의 2025년 당기순이익은 전년 대비 45.6% 감소한 5610억원에 그쳤지만, 2026년에는 손해율 관리 강화와 손실부담계약비용 축소에 힘입어 19% 늘어난 6674억원이 전망됐다.

ROE는 2025년 11.5%에서 2026년 12.0%, 2027년 13.2%로 소폭 개선 흐름을 이어갈 것으로 제시됐다. 그러나 DPS(주당배당금)는 2024년부터 2028년까지 0원으로 가정돼, 배당 정책 변화 없이는 배당 투자 매력은 사실상 전무하다는 평가다.

BNK투자증권이 주목한 부분은 현대해상의 자사주 소각 결정이다.

현재 회사가 보유한 자사주는 전체 주식의 12.3% 수준인데, 이 가운데 9.3%를 소각하기로 했다. 3%는 임직원 성과 보상용으로 남기고 이 중 4.65%는 이미 4월에 소각을 마쳤으며 나머지는 2027년까지 순차적으로 소각을 진행할 예정이다.

소각 규모는 약 830만주, 금액으로는 주가 3만원 기준 약 2500억원에 달한다. 증권가는 이를 두고 "배당 공백을 메우는 효과와 함께, 자본 효율성을 높이는 주주친화 정책"이라고 평가했다.

그럼에도 투자의견이 '보유'에 머문 이유는 배당 부재와 업황 리스크 때문이다. 현대해상의 12개월 선행 기준 밸류에이션은 2026년 예상 이익 기준 PER 3.5배, PBR 0.4배 수준으로 동종 손보사 대비 저평가 구간으로 진입해 있다는 분석이다.

BNK투자증권은 "대규모 자사주 소각에도 불구하고 일반 투자자가 체감하는 현금성 주주환원은 여전히 부족하다"며 "향후 배당 재개 및 배당성향 상향이 현실화될 경우 밸류에이션 저평가가 상당 부분 해소될 수 있다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동