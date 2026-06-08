에어로케이X코닥어패럴, 브랜드 감성 담은 협업 생수 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어로케이항공은 자사 PB(Private Brand) 상품인 500㎖ 먹는샘물을 활용, 하이라이트브랜즈의 라이프스타일 아웃도어 브랜드 '코닥어패럴'과 함께하는 브랜드 협업 프로젝트를 전개한다고 8일 밝혔다.

이번 협업은 '여행'을 공통 키워드로 에어로케이항공과 코닥어패럴이 만나, 고객의 라이프스타일에 자연스럽게 스며들어 모든 여정을 함께한다는 특별한 의미를 담아 기획됐다.

에어로케이 코닥어패럴 협업 브랜드 생수. [사진=에어로케이항공]

협업 생수는 두 브랜드의 정체성과 감성을 담은 디자인으로 제작된다. 제품은 에어로케이 기내는 물론 코닥어패럴 오프라인 매장에서도 만나볼 수 있다. 특히 기내에서는 헤드레스트 커버와 승무원 착용 뱃지 등 다양한 접점에 코닥어패럴의 브랜드 아이덴티티를 반영해 탑승객들에게 색다른 경험을 제공할 예정이다.

에어로케이는 이달부터 2027년 1월까지 항공권과 코닥어패럴 굿즈를 증정하는 공동 프로모션을 진행한다. 협업 생수를 활용한 다양한 온·오프라인 연계 마케팅 활동도 함께 전개하며 고객 접점을 지속 확대해 나갈 계획이다.

에어로케이는 이번 협업을 통해 젊은 세대와의 정서적 연결을 강화하고 브랜드 감도를 높이는 한편, 항공사의 틀을 넘어 고객의 일상 속에 자연스럽게 스며드는 라이프스타일 브랜드로 거듭나겠다는 방침이다.

yuniya@newspim.com