라온시큐어, FIDO APAC 참가…"AI 시대 인증·권한관리 비전 제시"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어가 글로벌 인증 표준 컨퍼런스에서 에이전틱 AI 시대를 대비한 인증·권한관리 전략을 제시하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.

8일 라온시큐어는 지난 2일 싱가포르에서 열린 '어센티케이트 APAC 2026(Authenticate APAC 2026)'에 참가해 FIDO 기반 다중인증(MFA) 플랫폼 '원패스(OnePass)'와 에이전틱 AI 환경에 대응하기 위한 통합 인증 플랫폼 전략을 선보였다고 밝혔다.

어센티케이트는 글로벌 인증 표준화 기구인 FIDO 얼라이언스가 주최하는 국제 디지털 인증 컨퍼런스다. 올해 처음 아시아·태평양 지역에서 개최됐으며 구글, 비자 등 글로벌 IT·보안 기업들이 참여해 패스키, 디지털 신원, AI 기반 인증, 차세대 신뢰 인프라 등을 주요 의제로 논의했다.

이유진 라온시큐어 부사장이 어센티케이트 연사로 나서 인증 플랫폼 '원패스'의 구축 경험과 노하우를 공유하고 있다. [사진=라온시큐어 ]

라온시큐어는 구글, 마이크로소프트, 삼성전자, 아마존, 애플 등과 함께 FIDO 얼라이언스 이사회에서 의결권을 보유한 임원사로 활동하고 있다. 회사는 국제 인증 표준 논의에 참여하며 FIDO 기반 생체인증 기술 확산과 글로벌 인증 시장 내 영향력 확대에 나서고 있다.

이번 행사에서 라온시큐어는 'Authenticate Everything-Even Agentic AI(모든 것을 인증하라, 에이전틱 AI까지)'를 주제로 사람뿐 아니라 AI 에이전트까지 인증과 권한관리 체계 안에서 관리해야 한다는 보안 방향성을 제시했다.

현장에서는 원패스 시연도 진행됐다. 원패스는 안면·지문·지정맥·장정맥 등 다양한 생체인증 방식을 지원하며 사용자별 인증 패턴 분석을 통해 이상 행위를 탐지·차단하는 기능을 제공한다.

특히 라온시큐어는 AI가 기업 시스템에 접속해 실제 업무를 수행하는 환경을 가정해 인증과 권한을 관리하는 과정을 소개했다. 회사는 이를 통해 기존 사람 중심 인증 체계를 AI 실행 환경까지 확장하는 방안을 제시했으며, 글로벌 기업 관계자와 보안 전문가들의 관심을 받았다고 설명했다.

발표 세션에서는 원패스 구축 사례와 운영 경험도 공유됐다. 이유진 라온시큐어 부사장은 '원패스 구축 성과'를 주제로 발표를 진행하며 국내외 1000개 이상 고객사와 2000만명 이상의 사용자를 확보한 원패스의 구축 사례와 운영 노하우를 소개했다.

회사 측은 금융·공공기관 등 높은 수준의 보안성과 안정성이 요구되는 분야에서 축적한 대규모 인증 플랫폼 운영 경험이 원패스의 경쟁력이라고 설명했다.

라온시큐어는 향후 에이전틱 AI 환경에 최적화된 신원·권한관리 체계를 지속적으로 고도화하는 한편, FIDO 얼라이언스 임원사로서 글로벌 표준 논의에도 적극 참여할 계획이다.

이유진 라온시큐어 부사장은 "에이전틱 AI가 업무의 실행 주체로 들어오면 보안은 AI가 누구의 권한으로 어디까지 업무를 수행하는지를 검증하는 문제로 확장된다"며 "원패스를 중심으로 사람과 AI가 동일한 업무 환경에서 안전하게 협력할 수 있는 인증·권한관리 체계를 다양한 산업 분야에 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com