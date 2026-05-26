라온시큐어, '옴니원 CX'로 금융권 인증 플랫폼 확대

케이뱅크·BC카드·KB저축은행 등 금융권 적용 확대

공공 마이데이터 확산에 전자서명·본인인증 수요 증가

모바일 신분증·생체인증 통합 제공 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 보안·인증 플랫폼 기업 '라온시큐어'가 공공 마이데이터 기반 비대면 금융 서비스 확대에 맞춰 통합인증 플랫폼 사업 강화에 나선다. 금융권에서 비대면 본인인증과 전자서명 수요가 증가하는 가운데, 디지털 신원 기반 인증 시장 선점에 나서고 있다.

라온시큐어는 26일 자사 통합인증 서비스 '옴니원 CX(OmniOne CX)'를 중심으로 금융권 디지털 인증 플랫폼 사업 확대에 나서고 있다고 밝혔다. 회사는 케이뱅크, BC카드, KB저축은행 등 금융권 고객사를 대상으로 옴니원 CX 기반 인증 체계 적용을 확대하고 있다.

회사에 따르면 최근 금융권에서는 공공 마이데이터를 활용해 고객이 별도 증빙서류를 제출하지 않고 행정정보를 연계하는 비대면 서비스가 빠르게 늘어나고 있다. 카드 발급과 금융상품 가입, 자격 확인 등의 과정에서 정보 제공 동의와 본인 확인, 전자서명 절차 중요성이 커지면서 이를 통합적으로 지원할 수 있는 인증 플랫폼 수요도 증가하는 추세다.

[사진=라온시큐어]

라온시큐어는 카드사와 은행 등 금융권 비대면 서비스 환경에서 인증 편의성과 보안성을 함께 높일 수 있는 디지털 인증 체계 구축에 주력하고 있다. 모바일 금융 서비스 확산 흐름에 맞춰 사용자 경험(UX)과 보안 기능을 동시에 강화하는 방향으로 플랫폼 경쟁력을 확대하고 있다는 설명이다.

옴니원 CX는 모바일 신분증과 공동인증서, 생체인증, 간편인증 등 다양한 인증 수단을 하나의 플랫폼에서 통합 제공하는 서비스다. 이용자는 서비스 환경에 따라 원하는 인증 방식을 선택할 수 있으며, 공공 마이데이터 연계 과정에서 필요한 전자서명 절차도 간편하게 수행할 수 있다.

특히 라온시큐어는 국가 모바일 신분증 구축 경험과 블록체인 기반 DID(분산신원인증) 기술 역량을 바탕으로 디지털 신원 서비스 연계 확대도 추진하고 있다. 향후 모바일 신분증과 디지털 자격증명 활용 범위가 넓어질 경우 인증뿐 아니라 신원 확인과 자격 검증까지 통합 지원하는 디지털 신뢰 인프라 역할도 강화될 것으로 회사는 기대하고 있다.

시장에서는 공공 마이데이터 활용 확대와 비대면 금융 서비스 확산에 따라 인증 시장이 개별 인증수단 중심에서 통합 플랫폼 중심 구조로 빠르게 변화하고 있다고 보고 있다. 이에 따라 디지털 신원과 통합인증 기술을 보유한 기업들의 역할도 확대될 가능성이 있다는 분석이다.

김창수 김창수 본부장은 "공공 마이데이터와 모바일 신분증 확산으로 인증 시장은 단일 인증수단 중심에서 플랫폼 중심 구조로 빠르게 변화하고 있다"며 "옴니원 CX를 기반으로 금융·공공 분야 디지털 신뢰 인프라 수요 변화에 선제적으로 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com