라온시큐어, 국기원에 블록체인 기반 디지털 ID 공급

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 14일 국기원 디지털아이디 구축 사업 완료를 밝혔다.
- 국기원 품·단증 및 자격증 27종이 블록체인 기반 모바일 디지털 신원증명으로 전환됐다.
- 라온시큐어는 옴니원 디지털 ID를 앞세워 국기원과 체육·자격증 전반으로 디지털 인증 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 국기원의 태권도 품·단증 및 자격증을 디지털 신원증명 방식으로 구축하는 '국기원 디지털아이디' 사업을 최근 완료했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 사업을 통해 국기원은 태권도 관련 각종 증서를 디지털 방식으로 운영할 수 있는 인증 인프라를 구축하게 됐다. 이를 기반으로 태권도 행정의 디지털 전환도 본격화될 전망이다.
이번 시스템 구축으로 기존 종이 또는 플라스틱 카드 형태로 발급되던 품·단증 13종과 세계태권도연수원 자격증 14종 등 총 27종의 자격증명이 모바일 기반 디지털 신원증명 형태로 전환됐다. 수련생과 지도자들은 스마트폰에 설치한 '국기원 디지털아이디' 앱을 통해 자격을 제시하고 검증받을 수 있으며, QR코드를 활용해 온·오프라인 환경에서 인증이 가능하다.
또 블록체인 기반 위·변조 방지 기술과 실시간 유효성 검증 기능을 적용해 신뢰성을 강화했다. 회사 측은 기존 실물 증서의 경우 위·변조 여부를 즉시 확인하기 어려웠지만, 이번 시스템은 DID(분산신원인증) 방식을 적용해 개인정보 보호와 자격증명 안전성을 높였다고 설명했다.
이번 사업에는 라온시큐어의 블록체인 기반 신원·자격 인증 통합 플랫폼 '옴니원 디지털 ID'가 적용됐다. 해당 플랫폼은 대한민국 국가 모바일 신분증 발급 시스템에도 활용되고 있으며, 디지털 ID의 발급·저장·제출 전 과정을 지원한다.
라온시큐어는 대학과 중·고등학교, 체육, 의료, 협회 등 다양한 분야로 옴니원 디지털 ID 적용 범위를 확대하고 있으며, 이번 사업을 통해 국기원 영역까지 사업 범위를 넓히게 됐다.
이정아 라온시큐어 대표는 "이번 사업은 Web3 기반 위에서 디지털 인증 서비스의 적용 범위를 넓힌 사례"라며 "앞으로도 다양한 기관·기업들과 함께 디지털 인증이 일상 속 편의와 서비스 혁신으로 이어질 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.
한편 라온시큐어는 앞으로도 국기원과 협력해 태권도 자격증명 행정을 고도화하는 한편, 체육 분야 전반과 국가공인·민간 자격증 등 다양한 발급 기관에 옴니원 디지털 ID 적용을 지속 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com