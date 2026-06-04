라온시큐어, KDB생명보험에 양자내성암호 공급…"금융권 사업 확대"

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KDB생명 공급 계약 체결…금융권 첫 구축 사례 확보

은행·증권·카드·보험사 등 추가 도입 논의 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어가 KDB생명보험에 양자내성암호(PQC) 솔루션을 공급하며 금융권 사업 확대에 나선다.

4일 라온시큐어는 KDB생명보험과 PQC 솔루션 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 회사는 이번 계약을 통해 금융권 첫 양자보안 구축 사례를 확보하게 됐다.

라온시큐어에 따르면 현재 KDB생명 외에도 국내 주요 은행과 증권사, 카드사, 보험사 등 10여 곳과 양자보안 사업을 협의하고 있다. 공공기관 대상 도입 논의도 함께 진행 중이다.

라온시큐어 키샵크립토. [사진=라온시큐어]

회사가 공급하는 '키샵크립토(Key# Crypto)'는 양자내성암호를 적용할 수 있는 소프트웨어 기반 암호모듈 솔루션이다. 암호모듈은 다양한 보안 서비스와 시스템에 적용되는 핵심 보안 인프라다.

라온시큐어는 암호모듈 외에도 PQC 기반 인증, 전자서명, 구간암호화, 입력보안 솔루션을 제공하고 있다. 기존 시스템 환경을 유지하면서 양자보안 체계로 전환할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

또 기존 RSA 공개키 암호체계와의 호환성을 유지하는 하이브리드 PQC 방식을 지원해 금융기관과 공공기관의 단계적 전환 수요에 대응하고 있다.

회사는 한국형 양자내성암호(KpqC)와 미국 국립표준기술연구소(NIST) 표준 알고리즘을 모두 지원하는 기술 체계를 구축했다. 국가정보원 암호모듈 검증제도(KCMVP) 적합성 검증과 미국 연방정보처리규격(FIPS 140-2) 인증도 확보했다.

라온시큐어는 2024년부터 전자서명 솔루션 '키샵비즈(Key#Biz)'와 구간암호화 솔루션 '키샵와이어리스(Key#Wireless)'에 NIST 기반 양자내성암호 알고리즘을 적용해 왔다. 지난해에는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진한 양자내성암호 시범전환 지원사업에 참여해 세브란스병원 개방형 의료 데이터 플랫폼에 PQC 기반 보안 체계를 구축했다.

회사 측은 양자컴퓨팅 기술 발전과 함께 금융·공공 분야를 중심으로 PQC 도입 수요가 확대될 것으로 보고 있다. 최근 정부가 양자기술산업법 개정안을 의결하면서 공공기관의 양자보안 체계 구축 근거도 마련됐다.

이정아 라온시큐어 대표는 "양자컴퓨팅 기술 발전에 따라 기존 보안 체계의 변화가 요구되고 있다"며 "고객사의 양자보안 전환을 지원하고 관련 시장 확대에 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com