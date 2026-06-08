네이버, 한국문화예술교육진흥원과 회고 캠페인 진행

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6월부터 8월까지 월별 테마로 경험 기록 모집

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 한국문화예술교육진흥원과 함께 '모두의 회고 프로젝트'를 8일부터 오는 8월 31일까지 진행한다.

'나를 돌아보는 기록, 뜻밖의 발견'을 주제로 한 이번 캠페인은 회고 형식의 글쓰기를 통해 자신의 경험과 생각을 기록하고 공유하는 방식으로 운영된다.

네이버가 한국문화예술교육진흥원과 함께 '모두의 회고 프로젝트'를 8일부터 오는 8월 31일까지 진행한다. [사진= 네이버]

월별로 다른 테마를 제시한다. 6월은 '가족'을 주제로 가족과의 기억과 경험을 모집하고 7월은 '업(業)'을 테마로 학업·취업·창업·은퇴 등 삶의 과정에서 쌓아온 경험을 다룬다.

8월에는 과거 또는 미래의 자신, 혹은 비슷한 고민을 가진 누군가에게 전하는 편지 형식의 콘텐츠를 선보인다.

참여 방법은 네이버 블로그에 회고 글을 작성한 뒤 필수 해시태그 '#모두의회고'를 포함해 전체 공개로 발행하면 된다.

캠페인 기간 동안 우수한 콘텐츠를 발행한 510명을 대상으로 총 5550만 원 규모의 시상을 진행한다. '빛나는 회고상' 수상자에게는 한국문화예술교육진흥원 원장상과 함께 100만 원 상당의 상품권을 수여한다. 월별 참여 콘텐츠를 대상으로는 추첨을 통해 숙박권, 프로필 촬영권, 네이버페이 포인트 등을 제공한다.

origin@newspim.com