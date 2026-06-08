플랜티넷, 성균관대와 AI 전환 협약

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ERP·연구개발 분야 중심으로 AI 기반 업무 혁신 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT솔루션 전문기업 플랜티넷이 성균관대학교와 AI 대전환 가속화를 위한 전략적 제휴에 나섰다고 8일 밝혔다.

이날 플랜티넷은 성균관대 산학협력단과 고용노동부, 한국산업인력공단이 주관하는 '국가인적자원개발컨소시엄 사업'의 일환으로 협약을 체결했다고 전했다.

회사에 따르면 협약을 통해 기업 AI 전환 수준 진단, 맞춤형 훈련 운영 및 지원, 프로젝트 기반 학습(PBL) 훈련 기획, 전문가 매칭 코칭, AI 고도화 지원 등을 추진한다.

플랜티넷 로고. [사진=플랜티넷]

핵심 전환 과제는 두 가지다. 먼저 연구개발 분야에서 AI 기술을 광범위하게 적용해 기술 혁신 역량을 강화하는 '연구개발 AI 전환'과 ERP 시스템 및 경영 전반의 업무를 AI 기반으로 운영해 효율을 극대화하는 '경영 인프라 AI 전환'이다.

성균관대 전문 인력이 단계별로 투입되는 실시간 검증 기반 훈련과 성과 지표 기반 환류 시스템을 통해 현장에서 즉시 적용 가능한 실질적인 AI 전환 역량을 확보할 계획이다. 데이터 유출 및 알고리즘 편향성 문제를 사전에 방지하는 AI 윤리·보안 체계도 함께 구축한다.

플랜티넷 김진해 부회장은 "이번 협약이 플랜티넷의 AI 대전환을 위한 중요한 전환점이 되길 바란다"며 "연구개발 분야와 경영 인프라 전반을 중심으로 AI 기반 업무 혁신을 본격적으로 추진하여 기업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com