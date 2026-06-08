JTI코리아, '플룸 아우라' 화이트 한정판 온라인 출시

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네이버 플룸 스토어·공식 웹사이트서 판매…단품 2만9000원

화이트 컬러·전용 액세서리 패키지 구성…색상 라인업 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = JTI코리아가 궐련형 전자담배 디바이스 '플룸 아우라'의 신규 한정판을 온라인 채널에서 선보인다. 지난 4월 출시한 플룸 아우라의 색상과 액세서리 선택지를 넓혀 성인 흡연자들의 취향을 반영한 제품 라인업을 확대한다는 계획이다.

JTI코리아는 8일 '플룸 아우라 글래셔 화이트'를 온라인 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 플룸 아우라 디바이스에 화이트 컬러를 적용한 한정판이다. 맑고 깔끔한 이미지를 강조한 색상에 은은한 광택 마감을 더해 미니멀한 디자인을 구현했다.

JTI코리아 '플룸 아우라 글래셔 화이트. [사진=JTI코리아 제공]

판매는 네이버 '플룸 스토어'와 플룸 공식 웹사이트에서 진행된다. 네이버 플룸 스토어에서는 디바이스 단품을 특별 할인가 2만9000원에 판매한다. 플룸 공식 웹사이트에서는 프리미엄 프런트 패널, 화이트 컬러 백 커버, 포켓백 등 액세서리를 포함한 패키지 3종을 3만원부터 3만8000원까지 할인된 가격에 구매할 수 있다.

플룸 아우라는 지난 4월 출시된 JTI코리아의 궐련형 전자담배 디바이스다. '스마트 히트플로우' 기술과 4가지 히팅 모드, 슬림하고 가벼운 디자인을 적용한 것이 특징이다. 정식 출시 전 선보인 한정판 패키지 '플룸 아우라 퍼스트 에디션'은 완판된 바 있다.

JTI코리아 관계자는 "플룸 아우라 글래셔 화이트는 플룸 아우라의 기술력에 깔끔한 화이트 컬러를 더한 제품"이라며 "앞으로도 소비자들의 개성과 취향을 반영한 다양한 디바이스 색상과 액세서리 라인업을 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com