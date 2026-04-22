SK브로드밴드 'B tv+' 누적 시청 1억 시간 돌파

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK브로드밴드의 구독형 영상서비스 'B tv+'가 누적 시청 1억 시간을 기록했다. 2024년 7월 출시 이후 21개월 만의 성과다.

'B tv+'는 영화, 드라마, 예능 등 약 20만 편의 콘텐츠를 추가 결제 없이 무제한으로 이용할 수 있다. 초고속인터넷과 IPTV를 함께 가입하면 월 5500원에 이용 가능한 'B tv All+' 요금제를 제공한다.

B tv+[사진=SK브로드밴드]

가입자의 이용량이 두드러진다. B tv에서 'B tv+' 가입자의 콘텐츠 이용량이 미가입자 대비 2.6배에 달한다. B tv 해지율도 전년 동기 대비 26% 감소했다.

'B tv+'는 최신 화제작을 빠르게 확보하는 전략으로 시청자를 확보하고 있다. 드라마 '21세기 대군부인', '신이랑 법률사무소', 영화 '하트맨', '나우 유 씨 미3' 등을 서비스 중이다. 모바일 B tv를 통해 스마트폰, 태블릿 등 최대 4대 기기에서 콘텐츠를 시청할 수 있다.

SK브로드밴드는 특별한 경험도 제공한다. 지난해 'KBO 포스트시즌 직관 이벤트'를 진행했고, 올해는 박지성, 긱스, 퍼디난드 등 유럽 축구 레전드와 수원삼성 레전드 선수들의 맞대결인 'OGFC 레전드 매치 직관 이벤트'를 추진 중이다.

yuniya@newspim.com