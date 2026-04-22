카카오, 월드IT쇼서 AI 서비스 선보여… '카나나' 중심 체험 부스 운영

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오가 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 월드IT쇼'에 참가해 통합 AI 브랜드 '카나나'를 중심으로 한 서비스를 선보인다.

전시 부스는 사용자의 하루 일과에 맞춰 아침부터 저녁까지 AI가 어떻게 활용되는지 보여주는 체험 공간으로 구성됐다.

'카나나 인 카카오톡 체험존'에서는 일정 브리핑과 맞춤형 장소 및 선물 추천 기능을 직접 경험할 수 있다. '카나나 요약하기 영상존'에서는 채팅 메시지와 통화 내용을 자동으로 정리하는 기능을 소개한다. '카카오툴즈 영상존'에서는 카카오와 외부 파트너 서비스 간의 연결 과정을 시연한다.

카카오, '2026 월드IT쇼' 참가…'카나나' 함께 일상 속 에이전틱AI 체험 [사진=카카오]

'AI 국민비서 체험존'에서는 공공서비스 영역으로 확장된 AI의 활용성을 경험할 수 있다. 전시 마지막 공간에서는 카카오가 자체 개발한 이미지 생성 모델 '카나나 콜라주'를 활용한 이벤트가 진행된다. 현장에서 촬영한 관람객의 사진을 분석해 카카오프렌즈 캐릭터 '쬬르디'를 생성하고 즉석에서 인화해준다.

카카오 관계자는 "서비스와 플랫폼, 기술이 연결된 통합 AI 생태계를 통해 AI가 일상 전 영역에 활용되고 있다"고 말했다.

yuniya@newspim.com