국민의힘 국방위원들 "국방부, 주한미군사령관 안규백 방문 사실 밝혀야"

국방위원들 "정 장관 해명은 거짓…한미동맹 파탄 위험"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 국방위원회 소속 의원들이 22일 정동영 통일부 장관의 북핵 시설 관련 발언에 대해 국방부와 이재명 대통령을 향해 강력히 압박하고 나섰다. 국방위원들은 이날 성명을 통해 "주한미군사령관이 지난 3월 10일과 11일 국방부 청사를 방문한 사실이 있는지 명확히 밝히라"고 촉구했다.

성일종 국회 국방위원장과 한기호·강대식·강선영·유용원·임종득 의원 국방위원 일동은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "국방부가 어제 3줄짜리 반박문을 냈지만 핵심은 비켜가는 비겁한 내용"이라며 "주한미군사령관이 안규백 국방부 장관을 찾아왔는지, 정 장관 관련 얘기를 했는지 정확히 답하라"고 요구했다.

성일종 국회 국방위원장 [사진 = 뉴스핌 DB]

국방위원들은 "국방부는 '항의는 없었다'에 방점을 두고 전혀 사실이 아니라고 부인했지만, 이는 교묘한 말장난"이라며 "확인한 사실에 따르면 주한미군사령관은 분명히 안 장관을 찾아가 정 장관의 기밀 유출에 대해 강력히 항의했다"고 주장했다.

이들은 "어제 국방부 관계자들에게 '정 장관 발언 이후 미국의 정보공유가 중단된 것이 사실이냐'고 물었지만 '답변이 제한된다'는 말만 돌아왔다"며 "이는 한미정보공유가 비정상으로 작동되고 있다는 반증"이라고 지적했다.

국방위원들은 또한 정 장관의 해명이 거짓이라고 주장했다. 정 장관이 지난 20일 자신의 발언 근거로 제시한 '2016년 미국 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서'를 확인한 결과 북핵 시설 '구성'에 대한 언급이 전혀 없었다는 것이다.

이들은 "정 장관은 지난 3월 6일 외통위 회의에서 'IAEA 그로시 사무총장이 3월 2일 북한 우라늄 농축시설 가동 지역으로 영변·구성·강선을 언급했다'고 말했는데, 그로시 사무총장 발언 중 어디에도 구성은 언급되지 않았다"며 "이 또한 거짓말"이라고 비판했다.

아울러 "정 장관이 출처로 언급한 CSIS 보고서에 대해 어제 빅터 차 CSIS 한국 석좌가 직접 '그런 보고서를 한 번도 작성한 적 없다'고 부정했다"고 덧붙였다.

국방위원들은 "결국 정 장관이 구성을 언급한 것은 장관이어서 받을 수 있었던 고급정보에 기반한 발언이었다"며 "이렇게 경솔하고 입이 가벼운 사람이 통일부 장관 자격이 있느냐"고 강하게 비판했다.

이들은 정 장관을 향해 "지금 바로 그 자리에서 내려오라"며 "당신의 존재 자체가 대한민국 국가안보와 한미동맹에 매 순간 심각한 해악을 끼치고 있다"고 촉구했다.

국방위원들은 이재명 대통령에게도 "한미동맹은 대한민국 번영의 토양과도 같은 중요한 자산"이라며 "주한미군사령관까지 나서서 정보교류를 제한한 상황에 대해 대통령의 결단이 필요하다"고 요청했다. 이어 "정동영 통일부 장관을 경질하고 한미관계를 복원하라"고 촉구했다.

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