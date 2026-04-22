크림·버터·치즈 수요 폭증…CJ프레시웨이, 글로벌 유제품 확대

데빅 매출 250% 급증…카페·베이커리 채널 공략 본격화

알라 프로 등 글로벌 브랜드 확보…식자재 고급화 경쟁 격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ프레시웨이가 프리미엄 유제품 유통을 확대하며 카페·베이커리 식자재 경쟁력 강화에 나섰다. 디저트 소비가 일상화되고 메뉴 트렌드 변화 속도가 빨라지면서 크림·버터·치즈 등 핵심 유제품 수요가 증가하는 흐름에 대응한 전략으로, 식자재 유통 시장에서 프리미엄 라인업 확보 경쟁이 본격화되는 모습이다.

22일 CJ프레시웨이에 따르면 2025년 유제품 상품군 매출은 전년 대비 21% 증가했다. 카페·베이커리 프랜차이즈와 디저트 전문점 등 주요 채널에서 관련 상품 공급이 확대된 영향으로, 외식업계의 메뉴 고급화 흐름이 유통 시장 성장으로 이어지고 있다는 분석이다.

CJ프레시웨이-데빅 2026 한국국제베이커리페어 참가 현장 [사진=CJ프레시웨이 제공]

대표 사례로는 독점 유통 브랜드 '데빅(Debic)'이 꼽힌다. 네덜란드 유제품 기업 프리슬란드캠피나 소속 프리미엄 브랜드인 데빅은 CJ프레시웨이가 2023년부터 국내 유통을 맡고 있으며, 카페·베이커리 채널을 중심으로 빠르게 확산됐다. 그 결과 2025년 매출은 전년 대비 250% 급증하며 프리미엄 유제품 시장 내 입지를 확대했다.

CJ프레시웨이는 브랜드 인지도 제고를 위한 마케팅 활동도 강화하고 있다. 이달 코엑스에서 열린 '2026 한국국제베이커리페어'에 참가해 데빅 제품을 활용한 베이킹 시연을 진행했으며, 덴마크 프리미엄 브랜드 '알라 프로(Arla Pro)' 등 글로벌 유제품 라인업도 지속 확대하고 있다. 글로벌 소싱 역량을 기반으로 카페·베이커리 고객사의 메뉴 다양화 수요에 대응한다는 전략이다.

CJ프레시웨이 관계자는 "프리미엄 유제품은 메뉴 완성도와 차별화를 좌우하는 핵심 식자재"라며 "경쟁력 있는 글로벌 브랜드를 지속 발굴해 고객사의 선택 폭을 넓히고 메뉴 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com